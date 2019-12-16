الامارات | رحيل آنا كارينا.. أيقونة أفلام الستينات

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل آنا كارينا.. أيقونة أفلام الستينات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الممثلة الفرنسية من أصل دنماركي، آنا كارينا، المعروفة بأدوارها في أفلام المخرج جان - لوك جودار، عن عمر ناهز الـ79 عاماً.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وكيل الممثلة، أمس، أن كارينا توفيت أول من أمس في باريس، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وتألقت أيقونة أفلام الستينات في سبعة من أفلام جودار، بينها «المرأة هي المرأة» و«بيرو لو فو» (بيرو المجنون). كما عملت كارينا مع المخرجين جاك ريفيت وراينر فيرنر فاسبيندر.