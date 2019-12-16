الامارات | الواقع الافتراضي: لوحات على الجدار تتحدث عن نفسها

شكرا لقرائتكم خبر عن الواقع الافتراضي: لوحات على الجدار تتحدث عن نفسها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن اللوحات الفنية لم تعد محددة بالشكل الذي اعتدنا عليه عبر سنوات مضت، حيث بدأت تتمرد على حالة الثبات التي طالما لازمتها، وبات من الممكن أن تتحول لوحة فنية ثابتة على الجدار في لحظة ما إلى شاشة متحركة تروي قصة ما تتضمنه من رسومات، قبل أن تعود مرة أخرى إلى ألوان وخطوط ثابتة، كما في المعرض الفني للواقع المعزز الذي ينظمه مول «نيشن تاورز غاليريا» في أبوظبي، ضمن معرض «إيماجن نيشن»، ويستمر حتى 23 يناير 2020.

يعتمد المعرض الذي يضم أعمالاً فنية لمجموعة من الفنانين الأوروبيين على فكرة الدمج بين الأعمال الفنية الكلاسيكية من جهة، والتقنيات الحديثة والفن الرقمي من جهة أخرى، وتحديداً تقنية Artivive، وهي أداة الواقع المعزز التي تأسست واشتهرت في فيينا.

الفن الرقمي يفتح الأبواب أمام عالم جديد تماماً من الاحتمالات الفنية، بما يتيح للفنانين من خلق أبعاد جديدة للفن وللعمل الفني، عبر تطبيق يتم تحميله على الأجهزة الذكية للمستخدمين أو أجهزة الآي باد المتوافرة في مول «نيشن تاورز غاليريا»، وبمجرد أن يوجه زائر المعرض التطبيق على اللوحة تتحرك كلماتها الثابتة في حركة متتالية تعبر عن مضمونها، أو تضيء اللوحة بألوان زاهية كما في لوحة «فود بوستر»، أما لوحة «اعطني يدك» فتبدو في البداية مبهمة إلى أن يسلط الزائر التطبيق عليها فتعيد تشكيل ذاتها لتبرز يد عملاقة تمتد إليه، في حين تأخذ لوحة أخرى في جولة بداخلها لينتقل عبر نفق طويل متحرك، وهكذا.

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كما ينظم مول «نيشن تاورز غاليريا» ضمن فعاليات معرض «إيماجن نيشن»، «3 دي بروجكتد ستوري» التي تستخدم تقنية الواقع المعزز في تنفيذ عرض للجمهور لمدة ثلاث دقائق تقريباً، ويحيي مصنع ألعاب سانت كلوز مستعرضاً مساعدي سانتا أثناء عملهم في المصنع وهم يجمعون علب الهدايا لتحضير أضواء الكريسماس الملونة، وتقديم الهدايا، ويتابعهم الحضور وهم يعدون صناديق الهدايا وتجهيز شجرة عيد الميلاد وتزيينها بالحلي والزخارف والهدايا.

مدير العقارات والمرافق لدى مجموعة «إنترناشيونال كابيتال تريدينج» المالكة للمول محمد عبد الرازق، أوضح أن معرض «إيماجن نيشن»، الذي ينظمه المول يضم مجموعة من التجارب التفاعلية التي تستمر لغاية أبريل 2020، ويشمل ألعاباً ترفيهية تفاعلية لجميع الأعمار مع وسائط سمعية بصرية، وعروضاً ثلاثية الأبعاد تبهر الضيوف بأجواءٍ افتراضية من المستقبل، معرباً عن سعادته بتقديم أحدث العروض الترفيهية في المنطقة، وتعريف الجمهور بما وصل إليه الابتكار التكنولوجي من أبعاد، وإضافة بعد تثقيفي لمراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة من خلال عرض هذه التجارب الفريدة، واتاحتها للجميع، لافتاً إلى أنه تم إنشاء غرفة لألعاب «انفيدرز» التفاعلية، حيث يتسنى للعائلات والأطفال من جميع الأعمار الاستمتاع بالعروض المباشرة، والانتقال بخيالهم إلى عروض محاكاة الفضاء الخارجي ومشاهدة عروض المذنبات والمخلوقات الفضائية، إلى جانب إضاءة شجرة عيد الميلاد الضخمة لتكتمل أجواء الاحتفالات ببداية العام لزوار المركز التجاري.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات معرض «إيماجن نيشن»، خلال الفترة المقبلة من خلال عروض أخرى مثل تجربة السفر عبر الزمن، في الفترة من 9 يناير إلى 14 مارس المقبلين، وعرض فني افتراضي بعنوان «متحف الغموض»، الذي يقام من 6 فبراير حتى 24 أبريل 2020.

- «الفن الرقمي يتيح للوحة فنية أن تتحوَّل في لحظةٍ ما إلى شاشة متحركة تروي قصة ما تتضمنه من رسومات، قبل أن تعود مرة أخرى إلى ألوان وخطوط ثابتة».