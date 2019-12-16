الامارات | مصر تودّع حسن عفيفي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تودّع حسن عفيفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحل حسن عفيفي الفنان ومصمم الاستعراضات المصري وعضو فرقة رضا سابقاً، أمس. وكتب الممثل والمخرج محمد صبحي على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية، الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا، حسن عفيفي». Advertisements وأضاف «كنت إنساناً طيباً معاوناً لكل من حولك.. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب.. ومعاوناً في معظم أعمالي الفنية.. رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل». تخرج عفيفي في كلية العلوم، وبدأ مشواره راقصاً في فرقة رضا، وشارك معها بعدد من الأفلام، قبل أن يتفرغ لتصميم الرقصات. وصمّم رقصات واستعراضات لمسرحيات وأفلام وفوازير رمضان. وكان الراحل متزوجاً من الممثلة هناء الشوربجي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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