الامارات | توطين سلحفاة «سولكاتا» عُثر عليها في أحد شوارع الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن توطين سلحفاة «سولكاتا» عُثر عليها في أحد شوارع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت «ذا غرين بلانيت» في دبي، من إنقاذ سلالة غريبة أخرى من الحيوانات، وهي سلحفاة سولكاتا، حيث عُثر في أحد شوارع الإمارات، قبل أيام، على ذكر سلحفاة سولكاتا على جانب الطريق، وهو ما أثار دهشة المشاة، ودفعهم للتواصل سريعاً مع الفريق المختص في «ذا غرين بلانيت».

ووصلت سلحفاة السولكاتا أو (السوداني)، البالغ وزنها 31 كيلوغراماً والتي لم يتحدد عمرها بعد، إلى القبة المغطاة في سيتي ووك بحالة جيدة، إلا أن الفحوص الأولية أشارت إلى نقص في نسبة الكالسيوم، وهي لاتزال تخضع لفحوص طبية أخرى.

ولكون سلحفاة السولكاتا ليست من الحيوانات التي تستوطن دولة الإمارات، إذ إن بعض أنواعها غير مناسب للبيئة الصحراوية الحارة، إلا أن فريق الإحيائيين في «ذا غرين بلانيت» حرص على توفير النظام الغذائي المناسب لها، والذي يحتوي على كل الفيتامينات والمعادن اللازمة، بالإضافة إلى الرعاية البيطرية حتى تستعيد كامل صحتها.

وعلى الرغم من أن هذا النوع من السلاحف لا ينتمي إلى حيوانات أستراليا، إلا أن الزائر سيجد هذا الفرد الجديد في عائلة «ذا غرين بلانيت» مع طيور الكوكوبارا في البرية الأسترالية بالطابق السفلي، حيث البيئة الأنسب لها.

وقال بيان للغابة الاستوائية في دبي «ذا غرين بلانيت» إن «حادثة الإنقاذ هذه نموذج آخر من مشكلة اقتناء، ثم نبذ الحيوانات الأليفة غير المرغوب فيها في المنطقة، إذ يتم شراء العديد من السلاحف كحيوانات أليفة وتركها لعدم الرغبة أو القدرة على رعايتها، فتُطلق في الصحراء لتصارع العيش في البيئة الصعبة».

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ويتم شهرياً التخلي عن المئات من الحيوانات الأليفة غير المرغوب فيها وتركها بلا مأوى في مختلف أنحاء المنطقة، وتزامناً مع فترة الأعياد تؤكد «ذا غرين بلانيت» أهمية نشر الوعي نحو هذه القضية وضمان إدراك المجتمع مستوى الرعاية اللازمة للحيوانات، خصوصاً الأنواع النادرة مثل السولكاتا.

وحث فريق «ذا غرين بلانيت» الضيوف على زيارة السلحفاة في «ذا غرين بلانيت» للاطلاع على الجهود المبذولة لرعاية الحيوانات، بما فيها إنقاذ حيواني اللوريس «الوحيد» و«أمل»، اللذين تم تهريبهما إلى البلاد بشكل غير قانوني، ثم إنقاذهما في وقت سابق من هذا العام، ليعيشا مستقرين في موطنهما الجديد في «ذا غرين بلانيت». و«ذا غرين بلانيت» هي عبارة عن قبة بيئية تستحضر عالم الغابات الاستوائية في ظل وجود أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات، إضافة إلى أكبر شجرة اصطناعية داخلية في العالم تحتضن الكائنات الحية.

- 31

كيلوغراماً وزن

السلحفاة، ولم

يتحدد عمرها بعد.