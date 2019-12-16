الامارات | «بوليوود باركس دبي» يستقبل «ضيوفاً من القطب الشمالي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بوليوود باركس دبي» يستقبل «ضيوفاً من القطب الشمالي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل بوليوود باركس دبي «ضيوفاً مميزين من القطب الشمالي» خلال احتفالات موسم أعياد نهاية العام.

وينظم المتنزه احتفاله «سانتا في بوليوود» الحافل بالفعاليات المرحة والمبهجة التي تضم مقابلة وتحية سانتا، ومسيرات جوالة، وإضاءة شجرة الميلاد، ومسابقة العثور على الأقزام، وسط أجواء احتفالية.

ويظهر المتنزه خلال هذه الفترة بحلة مميزة لاستضافة فرق موسيقى الشوارع، والاستعراضات الغنائية لجوقة المتنزه، وأطايب مأكولات ومشروبات الأعياد، وغيرها، خلال الفترة من 19 - 28 الجاري.

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ويتاح لزوار المتنزه خلال هذه الفترة التمتع بمشاهدة عربة سانتا الشهيرة بزينتها، ومقابلة الزائر المميز القادم من القطب الشمالي.

وأعلن المتنزه أن الأطفال سيستمتعون بالمشاركة في مسابقة العثور على الأقزام، ليحصل أول 100 طفل ممن ينجحون في العثور على الأقزام في أرجاء المتنزه، على هدايا.