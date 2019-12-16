الامارات | وليد الشامي يغنّي في القرية العالمية.. الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الشامي يغنّي في القرية العالمية.. الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف القرية العالمية في دبي، الفنان وليد الشامي، لإحياء حفل على المسرح الرئيس يوم الجمعة المقبل.

ويأتي الحفل الذي ينظم بالتعاون مع «روتانا» بعد فترة وجيزة على طرح الشامي أغنية جديدة تحمل عنوان «أمانة»، والتي شهدت شعبية لدى جمهوره.

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وسيؤدي وليد الشامي، باقة من أغانيه على المسرح الرئيس في القرية العالمية، بما في ذلك «أحبه كلش»، «حظي واعرفه»، «بعد غيبة»، وغيرها.

وبدأ وليد الشامي مشواره الفني مع أغنية «يبويه مشكلة» للمطرب ماجد المهندس، والتي حققت نجاحاً، لتبدأ بعدها سلسلة طويلة من الأعمال في مجال الفن.

ويأتي حفل الشامي ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية، والتي تستضيف نخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم.