فيديو.. سالي عبد السلام ترقص على أنغام "نمبر وان" بفستان مكشوف

شاركت خبيرة التجميل منى إسماعيل، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعدة لقطات للإعلامية سالي عبد السلام.

ونشرت "منى" مقطع للإعلامية، وهي تقدم وصلة رقص، على نغمات الأغنية الشعبية "نمبر وان" للفنان محمد رمضان.

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وتألقت "سالي" بفستان منفوش من الشيفون، مفتوح دون أكمام، وجاء النصف العلوي منه مُطعم بالفصوص والمشغولات اللامعة والبارزة.

كما اعتمدت على المكياج السموكي اللامع والصريح، بالألوان الترابية، مع الشعر الويفي قليلًا، والأقراط الألماسية اللامعة أيضا.

وكانت سالي عبد السلام، شاركت اليوم متابعيها، بصورتها عقب وصولها للأراضي السعودية، للمشاركة في موسم الرياض.