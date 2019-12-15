حسن يوسف: "شمس" ارتدت الحجاب في عز مجدها.. ورفضت ملايين مقابل تقديم برنامج تلفزيوني

نفى الفنان حسن يوسف، ما تردد من شائعات، حول خلع زوجته الفنانة شمس البارودي الحجاب، مؤكدًا أنه وزوجته تعودا على تلك الشائعات، التي تثار كل عام تقريبا، مشددا على أنها ترفض الظهور أمام الكاميرا بشكل قاطع، مهما عرض عليها من مغريات.

وذكر أن قضية خلع الحجاب، تُثار من أجل إثارة المجتمع عن بعض القضايا المهمة، ولكنها قضية شخصية بحتة، موضحًا أن الحديث على أن زوجته خلعت الحجاب، شائعة تصدر كل رمضان، ولكنها هذا العام جاءت مبكرًا.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن زوجته شمس البارودي، ملتزمة بالحجاب منذ 37 عامًا، ولم تفكر يومًا في خلعه، موضحًا أن من تركت المجد في عز شبابها من أجل الحجاب، من الصعب أن تستغنى عنه الآن.

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وتابع: "اللي بيحصل ده شائعات مش عارف مين مصدرها"، موضحًا أن زوجته الفنانة شمس البارودي، خاصمت الكاميرا، ولديها أولويات لها الأفضلية عن أي شيء آخر، واهتمامها بزوجها وعائلتها وبيتها، كما أنها رفضت عروض بملايين الجنيهات مقابل الظهور في بعض الأعمال.

حسن يوسف: شمس البارودي رفضت تقديم برنامج تليفزيوني بملايين الجنيهات

وحول إمكانية موافقة زوجته المشاركة بعمل فني يتناول إحدى القضايا الدينية، أكد أن زوجته تلقت بالفعل عرضًا للمشاركة في عمل ديني ولكنها رفضت، وشددت على أنها اعتزلت التمثيل نهائيًا، ولن تعود مجددًا، مضيفًا: "رفضت القيام بأي أعمال فنية حاليا، ولكنها تكتب بعض الأعمال، بتكتب خواطر وأنا بشجعها عشان نعملها في كتيب، لكنها مخاصمة الكاميرا".

وتابع: "شمس تكتب خواطر لها، ولكنها لا تفكر في تقديمها على الشاشة، وأشجعها على الكتابة جدا، خاصة وأنها تنشغل أكثر الوقت بالمنزل والأبناء، عُرض على زوجتي، تقديم برامج بمبالغ خيالية، وصلت لملايين، ولكنها رفضت وكأنها ترفض عشر جنيهات".