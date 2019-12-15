الكريب من الأطعمة السريعة التي يقبل على تناولها الكثيرين، ويمكن لربة المنزل إعداد عجينة الكريب في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، وعرضت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل عجينة الكريب من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة". مقادير عجينة الكريب 2 كوب دقيق رشة ملح رشة سكر 1 ونصف كوب لبن دافئ ملعقة كبيرة زبدة مذابة كوب ماء حسب الحاجة الحشوة كمون ناعم شطة حسب الرغبة Advertisements ملعقة كبيرة بقدونس مفروم بهارات دجاج فلفل أسود ملح طريقة عمل عجينة الكريب يخلط الدقيق والسكر والملح مع اللبن والماء. يقلب الخليط ويمكن إضافة الزبدة المذابة. تدهن طاسة بالزيت ويصب خليط الكريب على مراحل. يقلب على الوجه الآخر. الحشو يشوح الفلفل الرومي مع التوابل والملح والفلفل الأسود. تضاف الجبنة الموتزاريلا. يحشى الكريب بالخليط ويزين بالبقدونس المفروم ويقدم.

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