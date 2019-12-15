آية مصري تؤكد أن حلمها في الوصول للعالمية تحقق من "نيويورك"

أعربت مصممة الأزياء الفلسطينية آية مصري، عن سعادتها باختيارها للمشاركة في أسبوع الموضة العربي والمقرر انطلاقه في نيويورك يناير 2020، بمشاركة 45 عارضا من دول العالم.

وقالت آية مصري، إن حلم حياتها تحقق بتلك المشاركة العالمية، متمنيه أن تكون مشاركتها فعالة ولها تأثير قوي على المستوى العالمي لتمثيل دولتها وأمتها العربية في هذا المحفل الكبير.

وأضافت "مصري" أشهر مصممة أزياء في فلسطين، أنها ستشارك بـ5 تصميمات في المعرض يوضحون مدى التراث الفلسطيني وتأثيره على الأجيال الجديدة في ملابس تناسب صيحات الموضة في 2020، مضيفة بأنها تتمنى عمل تصاميم النجمة العالمية جينيفر لوبيز وانجلينا جولي.

وبدأت آية مصري، شهرتها فى عالم الأزياء والموضة منذ أكثر من 5 سنوات، واستطاعت أن تؤسس علامتها التجارية الخاصة A2STYLE المعروفة بصنع قطع نابضة بالحياة وفريدة من نوعها وعصرية في فلسطين.

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