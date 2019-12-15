"متدخليش الأهل".. إذا كان زوجك سليط اللسان فإليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تقع بعض الزوجات في مشكلة عند الاكتشاف بعد فترة من الزواج أن الزوج سليط اللسان ويتفوه دوما بألفاظ نابية، وتشعر أحيانا بالضيق والاكتئاب لهذا الحال، ما يدفع للسؤال عن كيفية التعامل مع هؤلاء الأزواج.

لذا نقدم لكِ بعض النصائح، للتعامل مع الزوج سليط اللسان، وفقًا للدكتورة هالة عز الدين استشاري علاقات أسرية وتربوية، وذلك في السطور التالية:

- اختاري الوقت المناسب لتناقشيه بهدوء دون تعصب.

- حددي أسباب مشكلتك مع زوجك، والكلام الذي تريدين مناقشته معه.

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- في وقت قوله للكلام النابي، لا تردي عليه واتركيه فترة حتى يهدأ، ثم تحدثي معه.

- استخدمي معه أسلوب الثناء قبل النقد، وألا تحدثيه عن سلبياته حتى يتقبل حديثك بهدوء.

- يجب عدم توجيهك نقد دائم له بشكل مستمر، وعدم إظهار انزعاجك من هذه المشكلة في حديثك معه.

- لا تستعيني بأحد من الأهل أو الأقارب للتدخل حتى لا تزيد المشكلة ويزيد في أسلوب تعامله معك.

- استخدمي أسلوب الحكمة في حديثك معه، ولا تندفعي بالهجوم في تعاملك وحديثك معه.