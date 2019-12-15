5 عادات خاطئة تضر بصحة الطلاب في موسم الامتحانات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تؤدي بعض العادات اليومية الخاطئة التي يتبعها الطلاب أثناء المذاكرة، خاصة في موسم الامتحانات، إلى زيادة مخاطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والصداع النصفي وغيره. لقراءة المزيد عن: 5 عادات خاطئة تضر بصحة الطلاب في موسم الامتحانات.. اضغط هنــــــا.

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