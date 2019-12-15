"العدس".. إليك فوائد وطريقة تحضير طبق المصريين الرئيسي في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تحرص الكثير من البيوت المصرية على المواظبة على تناول "العدس" خلال فصل الشتاء، فبجاب طعمه اللذيذ الذي يجعلها أحد الأطباق الرئيسية للتغلب على البرودة، فإن لها العديد من الفوائد، نذكرها لكم وفقًا لما ذكر موقع " thehealthsite".

1- الحفاظ على مستوي السكر في الدم، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

2- تمد الجسم بالطاقة اللازمة له، لاحتوائها على الألياف والكربوهيدرات بنسبة عالية.

3- تحسين عملية الأيض.

4- تمد الجسم بالبروتينات اللازمة له.

5- الحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي.

وإليك وصفة عمل شوربة العدس بالمنزل:

المكونات:

400 جرام عدس اصفر مغسول.

200 جرام بصل شرائح.

200 جرام جزر مقطع.

200 جرام بطاطس مقطعة.

Advertisements

200 جرام شعرية.

200جرام بصل مفروم.

2 فص ثوم.

200جرام زيت.

2 لتر ماء.

5 مكعبات مرقه دجاج.

طريقة التحضير:

1- ضعي العدس والخضار والثوم وشرائح البصل ومكعبات المرقة في حلة مملوءة بالمياه على نار عالية الحرارة.

2- ترفع من على النار، وتضرب جميع المكونات السابقة في الخلاط، ثم تضع في حلة آخري على نار هادئة.

3- ضعي الشعرية مع قليل من الزيت في إناء على النار، حتى تأخذ اللون الذهبي.

4- ضيفي الشعرية على الخضار المضروب مع العدس على النار، حتى تطهى جيدًا.

5- ضعي على النار البصل المفروم مع الزيت، حتى يأخذ اللون الذهبي، واسكبيه على شوربة العدس.

6- تقدم الشوربة ساخنة في إناء الطهي.