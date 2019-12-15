مقتل فتاة كويتية بالضّرب المبرح .. والعسكري الذي أحضرها للمركز الصحي تورّط!!

لقيت فتاة كويتية مصرعها بعد تعرّضها لضربٍ مبرح، فيما بدأت المباحث تحقيقاتها اليوم الاحد في القضية.

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وأفاد مصدر امني بورود بلاغ من مستوصف “السالمية” عن فتاة متوفية مع وجود آثار ضرب مبرح عليها، وأن عسكري في وزارة الدفاع أحضر الفتاة وأفاد بأنها آثار الضرب كانت موجودة أساسا عليها عندما حضرت إليه.

وقد تم حجز العسكري من قبل المباحث للتحقيق.

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