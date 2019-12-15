هيئة الأمم المتحدة للمرأة: الجيل الحالي سيحقق المساواة بين الجنسين

قال الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية، إن المرأة نصف المجتمع والإنسانية، ودورها أساسي ومحوري للمستقبل وللشباب، في الحاضر والمستقبل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc"، على هامش منتدى شباب العالم: "جيل الشباب الحالي هو أول جيل في التاريخ، سيتمكن من تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، الفرصة سانحة وفي متناول هذا الجيل، إذا أزلنا العوائق التي تقف في طريق التمكين الكامل للمرأة".

Advertisements

وتابع: "عندنا مشكلة عالمية في تمكين المرأة، وهي أكثر حدة في منطقتنا العربية، عالميا لم تستطع أي دولة بعد أن تحقق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وفي منطقتنا، حدث تقدما كبيرا في بناء قدرات المرأة من حيث الصحة والتعليم، على سبيل المثال، تمتعت المرأة العربية خلال الـ4 عقود الماضية، بأسرع معدلات تحسن في المستويات التعليمية".

وأوضح: "حاليا البنات والطالبات، يشكلن أكثر من نصف الدارسين بالجامعات على مستوى المنطقة العربية، وهناك تقدما في القدرات، لكن لازلنا من ناحية الفرص نعاني من عوائق كبيرة، وأن نسبة مشاركة المرأة العربية في سوق العمل، هي أدنى نسبة مقارنة بمناطق العالم الأخرى، وهي حوالي 20% فقط، مقارنة بـ63% نسبة مشاركة الرجال في سوق العمل".

واستطرد أن إمكانيات المرأة مؤكدة ومثبوتة بالإحصائيات الوطنية والعالمية، منها تقدم كبير في مستويات التعليم، مؤكدا أن المرأة العربية، تقود نحو ثلث الشركات الجدية الناشئة.