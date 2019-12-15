"ميساء" تطلب الطلاق من "خليجي": زوجته الأولى حاولت قتلي

"تزوجت خليجي وسافرت معه واكتشفت إن زوجته الأولى تعاني من اضطرابات نفسية وحاولت قتلي فهربت وعدت لمصر".. هكذا روت "ميساء.خ" 23 سنة مأساتها في زوجها من عريس خليجي أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بشبرا في الدعوي رقم 705 لسنة 2019 أمام المحكمة مطالبة بتطليقها من زوجها.

قالت "ميساء" تزوجت من رجل خليجي وسط فرحة عارمة من أهلي الذين لم يكلفهم زواجي شيئا، تم الزفاف وسافرت معه إلى بلده وعشنا في بيت كبير به خدم كثير.

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وأضافت "ميساء" في دعواها: "دخلت غرفتي وأثناء الليل سمعت صرخات تلاها ضحك فقمت من نومي مفزوعة سألت زوجي "في إيه" قال لا تهتمي فصممت أن أفهم"، ليرد بعدها: "هذا جن وعفاريت نامي أحسن" ولكني جلست أفكر طول الليل".

تشير "ميساء" في الصباح خرجت من حجرتي وسمعت زوجي يخرج ويتكلم مع الخادم وقال له "أنت تجننت إزي تخليها تدخل وصوتها يتسمع وهنا ساورتني الشكوك وقلت لنفسي "في حاجه أكيد" فانتظرت حتى خرج زوجي للعمل وخرجت لاستطلاع الأمر لأجد مكان غريب في جانب المنزل ذهبت هناك، ووجدت سيدة محبوسة حاولت التحدث معها صرخت في وجهي حيث سمع الخادم وجاء لي وقال: "إيه اللي جابك هنا زوجك لو عرف هيقتلني"، فطلبت منه معرفة القصة فقال لي "الزوجة الأولى لزوجك ومصابة بأمراض نفسية "مجنونة".

وتابعت أنها أخبرت أهلها فقالوا لها: "أسكتي وكأنك لم تعرفي حاجة وعيشي"، وفي أحد الأيام صحيت من النوم لقيتها فوق راسي تمسك بسكين فحاولت أجري لكنها تمكنت من إصابتي وظلت تردد "لازم تموتي"، وعندما حضر زوجي واجهته بالقصة فقال لي "لو اتكلمتي هتموتي" فقررت الهروب من المنزل والعودة لمصر حيث لجأت للمحكمة وطلبت الطلاق بعد أن علمت من الجيران قبل هروبي أنها قتلت زوجة له قبل ذلك وعندما علم زوجي بقضية الطلاق بدأ في تهديدي لمحاولة إجباري على العودة ولكني أرفض ومصممة على الطلاق.