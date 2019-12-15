تعرف على الأبراج الأكثر حظا على الصعيد المهني في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إذا كنت ممن يهتمون بالفلك خصوصاً على الصعيد المهني، فيمكن للأبراج أن تخبرك عن الأحوال المهنية في العام المقبل 2020، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود، خلال السطور التالية.

برج العذراء: 2020 سيكون الأكثر حظاً مقارنة بالعام الماضي الذي خسروا فيه بعض الفرص، فمع بداية السنة الجديدة يستقر وضعهم المهني.

برج العقرب: أيضا مواليده من بين الأكثر حظا على الصعيد المهني، فينطلقون لتحقيق أهداف جديدة واستكمال مسيرتهم العملية.

برج الدلو: كان يسيطر على مواليد هذا البرج كثير من الصراعات الداخلية في عملهم، ما كان يؤثر عليهم بالسلب، أما مع بداية العام الجديد تتحسن الأحوال المهنية وتنتهي الصراعات.

برج السرطان: يرافق الحظ مواليده عام 2020، فينتقلون في عملهم إلى مكانة ورتبة كبيرة، وتتحسن الأحوال المادية لديهم.

برج الثور: نتيجة لتعرض مواليد هذا البرج للمراقبة والمؤامرة في العمل، يجب عليهم الحذر وتحسين الأوضاع الوظيفية حتى تصبح أحوالهم الوظيفية مستقرة.

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برج الحوت: كانت أحوالهم المهنية مستقرة العام الماضي لكن الدخل قليل جداً، أما مع بداية 2020، سيشعرون بالتقدير في عملهم وبدخل مادي أكثر.

برج الأسد: فشل العام الماضي في استقرار حياتهم على الصعيد المهني، ولكن ستتحسن الأحوال في 2020، ويبدأ في عمل المشاريع الجديدة، وسيحصل على عمل أفضل مقارنة بالعام الماضي.

برج الحمل: انتصر مواليد هذا البرج على الصراعات الداخلية في العمل خلال العام الماضي، ونتيجة لذلك تتحسن أحوالهم على الصعيد المهني في 2020 وسيشعرون بالاستقرار في عملهم.

برج الميزان: يرافق برج الثور من حيث تعرضهم للمؤامرة في عملهم، فيجب عليهم أخذ الحذر في عملهم، حتى تستقر أمورهم المهنية.

برج الجدي: 2020 بالنسبة له الأقل حظاً على الصعيد المهني، وذلك بسبب تعرضه لصراعات في العمل، فيجب على مواليده تقليل وتهدئة الصراعات مع الآخرين خلال الفترة المقبلة؛ حتى تستقر حياتهم المهنية.

برج الجوزاء: تتحسن الأمور خلال العام الجديد، حيث الفترة السابقة شهدت تنقلات كثيرة لمواليد هذا البرج في الحياه المهنية، تبدأ في الاستقرار خلال 2020، وبالنسبة للمستقرين في عملهم ستتحسن أحوالهم المهنية ويزداد دخلهم.

برج القوس: تزداد الأحوال المهنية لهؤلاء المواليد العام الجديد، بمساعدة الوالدين والآخرين، وسيحصلون على مكانة عالية في عملهم.