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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
يعد الحفاظ على صحة الأم الجسدية والنفسية أثناء الحمل هو أول خطوة لولادة طفل سليم، وقد يكون الاكتئاب والقلق لدى الأم أثناء الحمل يزيد من فرص الولادة المبكرة وانخفاض وزن الطفل، بحسب عدد من الدراسات.
ونستعرض لكم في السطور التالية بعض السلوكيات التي يجب تجنبها أثناء الحمل، بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد":
_تقلب المزاج
_الشراهة في الطعام
_البكاء المستمر
_الكافيين
_اضطراب النوم
كانت هذه تفاصيل خبر الكافيين يتسرب لدم الجنين.. احذري هذهالسلوكيات أثناء الحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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