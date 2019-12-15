الكافيين يتسرب لدم الجنين.. احذري هذهالسلوكيات أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعد الحفاظ على صحة الأم الجسدية والنفسية أثناء الحمل هو أول خطوة لولادة طفل سليم، وقد يكون الاكتئاب والقلق لدى الأم أثناء الحمل يزيد من فرص الولادة المبكرة وانخفاض وزن الطفل، بحسب عدد من الدراسات.

ونستعرض لكم في السطور التالية بعض السلوكيات التي يجب تجنبها أثناء الحمل، بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد":

_تقلب المزاج

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_الشراهة في الطعام

_البكاء المستمر

_الكافيين

_اضطراب النوم