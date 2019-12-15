في يومه العالمي فوائد عليك معرفتها عن الشاي الأحمر

الشاي من المشروبات الساخنة المفضلة لدى الجميع، لتمتعه بشعبية كبيرة حول العالم، خاصة مع حلول فصل الشتاء وبرودة الجو، بالإضافة إلى ما يحتويه من مواد تؤدي لتحسن الصحة العامة للإنسان.

يقدم لكِ موقع "هن"، فوائد شرب الشاي، حسبما ذكرها الموقع الطبي العالمي "مايو كلينك".

فوائد تناول الشاي

الشاي مضاد قوي للأكسدة، لاحتوائه على مادة البوليفينول، وهي إحدى أنواع مضادات الأكسدة، التي تعزز الصحة العامة، لأن من شأنها تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، كما أنها تساعد على خفض مستويات الكوليسترول والسكر بالدم.

تحسين صحة القلب، نظرا لاحتوائه على مادة الفلافونويد اللازمة لصحة القلب، كما أن هذه المادة، تساعد على خفض الدم المرتفع، وتساعد على التقليل من مستوى الدهون الثلاثية في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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تعزيز مستوى الكوليسترول في الدم، من خلال تقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، والذي يعرف بالكوليسترول الضار، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والسكتة الدماغية، ونوبات القلب.

المحافظة على صحة الجهاز الهضمي، حيث أن مادة البوليفينول الموجودة بالشاي، تساعد في المحافظة على صحة الأمعاء، كونها تساعد على نمو البكتيريا المفيدة، وتحبط نمو البكتيريا الضارة، ما يقلل خطر الإصابة بالسرطان والالتهاب.

تعزيز وظائف جهاز المناعة، وذلك لاحتواء الشاي على خصائص مضادة للميكروبات، تزيد المقاومة، وبالتالي تعزز وظيفة جهاز المناعة.

يساعد على خفض مستوى السكر في الدم، نظرا لاحتوائه على عدد من المركبات التي تساعد على تنشيط الأنسولين، وبالتالي يقلل من خطر ارتفاع مستويات السكر بالدم، والذي يسبب مضاعفات صحية كثيرة، منها السمنة ومرض السكري، والفشل الكلوين والاكتئاب.

يساعد على التركيز والانتباه، نظرا لاحتوائه على مادة الثيامين، وهي حمض أميني ساعد على تحسين التركيز بصورة أفضل، بالإضافة لاحتوائه عل مادة الكافيين، التي تزيد من اليقظة والدقة.