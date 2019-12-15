سمر تطلب الطلاق: "ضيع عيني عشان طبخت فراخ بدل اللحمة"

"قالي أعملي لحمة فعملت فراخ، ضربني وجابلي نزيف في عيني"، هكذا ببرت "سمر.غ" أسباب طلبها الطلاق أمام محكمة الأسرة بإمبابة في دعوى حملت رقم 3323 لسنة 2019.

تقول الزوجة في حديثها لـ "هن"، إنها تزوجت منذ عامين، ومنذ ذلك الحين وزوجها دائم التعدي عليها بالضرب والسباب بألفاظ خارجة، وكادت أن تفقد عينيها بسببه بعد أن قامت بطهي الدجاج بدلا من اللحم: "قالي اعملي لحمة على الغدا وأنا ملقتش عندي لحمة في الفريزر عملت فراخ، قالي إنتي بتعملي الأكل اللي هتاكليه وأنا مش مهم أكل، ومسكني قعد يضرب فيا لحد ما وقعت في الأرض، وحماتي تقولي انتي اللي بتجبيه لنفسك، أعملى اللي يقولك عليه".

وأضافت صاحبة الـ 29 عاما، أنها حررت محضرا بالواقعة، وأجرت الكشف الطبي الذي أثبت وجود نزيف داخلي بالعين اليمنى وطلبت الطلاق، إلا أن زوجها رفض تطليقها وتعدى عليها بالضرب مرة أخرى بمنزل عائلتها، لذلك لم تجد مفرا من اللجوء إلى القضاء.