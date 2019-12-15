تعرفي على فن الإتيكيت في النوم وقواعده

ستتعجب كثيرات من هذا العنوان، فالاتيكيت هو صديق لايفارق ظل صاحبه حتى وهو نائم.

هناك بعض القواعد لفن الاتيكيت فى النوم وهي:

- عليكى التخلى عن مكياجك وتنظيف بشرتك من أي آثار ماكياج حتى لاتترك اثر على وسادتك.

- حمام دافئ قبل النوم يساعدك على الاسترخاء وأيضاً للتخلص من أي اثار لرائحة العرق.

- اذا كنتى معتادة على ارتداء الجوارب اثناء النوم حتى صيفا عليك تغييرها يوميا والا تعرضتى لخرق قواعد النضافة مع الاتيكيت .

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- يجب عليكى ارتداء ملابس النوم لان نومك بغير ملابس النوم وخصوصا اثناء الرحلات هو خرق لقواعد اتيكيت النوم.



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