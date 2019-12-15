النوم والإفطار.. نصائح للتخلص من دهون البطن بشكل أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تتطلب منطقة البطن رعاية مختلفة عند البدء في التخلص من الدهون المتراكمة بها، خاصة وأنها من أصعب الأماكن، إذ يحاول كثيرون اتباع أنظمة غذائية مختلفة لإنقاص وزنهم، وخاصة منطقة البطن إلا أن البعض لا يستطيع استكمال الطريق بسبب صعوبة التخلص من الدهون الزائدة.

نقدم لكم بعض النصائح التي يجب اتباعها في حال أردتم إنقاص دهون منطقة البطن، بحسب ما أوضح موقع "indianexpress"

- النوم

يرتبط الإجهاد بتخزين الدهون في البطن، لذا عليك النوم 7 ساعات يوميًا لوقاية جسمك من التوتر والسمنة.

- الطعام

انتبه للوجبات والكميات التي تأكلها، واستهلك سعرات حرارية أقل.

- استخدم السلالم

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استخدم السلالم للصعود بدلًا من الأسانسير، حتى تعود جسمك على التمارين البسيطة وحرق السعرات الحرارية.

- العشاء

لا تتناول العشاء في وقت متأخر، حيث يتباطأ التمثيل الغذائي أثناء الليل ما يؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون.

- الطعام في المكتب

لا تأكل الطعام أثناء العمل حتى لا تتناول كميات كبيرة تؤدي إلى تراكم الدهون حول خصرك.

- الإفطار

أثبتت الدراسات أن عدم تناول الإفطار يعرضك للإصابة بالسمنة بنسبة 4.5 مرة أكثر.