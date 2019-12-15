الشاي يخفض ضغطك.. كم كوب يجب تناوله يوميًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
يحتفل العالم في الخامس عشر من ديسمبر بـ"اليوم العالمي للشاي"، باعتبار الشاي مصدرًا غنيًا بالفوائد الصحية حال عدم الإفراط في تناوله.
يتميز الشاي باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة القلب وتحمي من الإصابة بالسرطان وغيرها من المشكلات الصحية المختلفة، كما يلعب دورًا مهمًا في خفض ضغط الدم المرتفع.
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