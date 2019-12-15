بينها "البلطجة الفكرية".. إليك طرق التلاعب والسيطرة النفسية في الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعمل التلاعب النفسي على التحكم والسيطرة على شخص ما، وأحيانًا لا يستطيع البعض الإفلات منه أو التعامل مع هذه الشخصيات.

نقدم لكم بعض النصائح للتعامل مع هذه الحالات وكيفية الوقاية منها حتى لا تصبح ضحية لها مع الوقت، وذلك بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد".

- الحقائق

تسمى هذه الحالة بـ"البلطجة الفكرية"، حيث بكلمات بسيطة يمكن لشريكك أن يعطيك يوميًا الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام ويظهر معارفه ومهاراته حتى تبدأ في الشعور بالغباء.

ولتجنب هذه الحالة، يجب أولا أن تفهم أنه قد يكون منطقيًا وعلى حق تمامًا، وهذا لا يعني أنك جاهل أو غبي، فأنت أيضًا ربما تكون لديك معلومات رائعة في مجال مختلف عما يتحدث عنه.

يمكنك أيضًا اختيار الموضوعات المشتركة بينكما، حتى تستطيعا تكوين حديث طويل، ولا تدعه يطلق عليك أوصافًا مثل غبي أو مثل ذلك.

- الشعور بالذنب

يتعمد شريك حياتك في هذه الحالة أن يشعرك بالذنب ولكن بطريق غير مباشر، كأن يقول لك، "أنا سعيد لأنني التقيت بأصدقائك، لكني أشعر ببعض الملل".

في هذه الحالة يحاول الشريك المسيطر أن يظهر وكأنه يقدم ما في وسعه، ولكنك لا تقدر ذلك.

لتجنب ذلك، يجب عليك أن تفهم حقوقك وواجباتك جيدًا، وتذكر أنه من حقك أن تكون سعيدًا.

- لا يمنحك الوقت لاتخاذ قرار

يعطيك شعورًا أن لديك القدرة على الاختيار لكنه في نفس الوقت لا يمهلك فرصة لاتخاذ القرار، لأنه يكون مزعجًا جدا، ويستعجلك كثيرًا.

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هنا يجب عليك التذكر أن لديك حدودك الشخصية التي تستطيع أن تقرر فيها ما تريد، وأنت لست في حاجة لتوضيح وشرح نفسك لشريك حياتك إن لم تتمكن في فعل شيء ما.

- الفكاهة السلبية

كأن ينتقدك سلبًا وكأنه يمزح معك لكنه في الحقيقة يهينك وبشكل مستمر، وللتخلص من هذه الحالة لا تبكي أبدًا أمامه، وتجاهل سخريته، وثق أكثر في نفسك.

- الصمت

يمكن أن يكون الصمت شكلاً من أشكال التلاعب النفسي، فلا يرد على مكالماتك ورسائلك إذا حدثت مشكلة، تجنب هذه الحالة بالنقاش العقلاني.

- الإجبار

الإجبار على فعل شيء ما يعد أحد صور التلاعب النفسي، وعادة ما يبدأ الموضوع بأشياء صغيرة ثم يكبر مع الوقت، لذا يجب عليك إيقافه على الفور إذا شعرت لأول مرة أنه يحاول إجبارك على شيء.

- العدوان السلبي

كأن يقنعك أنه على حق دائمًا ولا يخطئ أبدًا وأنت المتسبب في كافة المشاكل التي تحدث بينكما، لتجنب هذه المشكلة اسأله بشكل مباشر عما يريد بالضبط، ولا تنسى حقوقك جيدًا حتى لا يتلاعب بك.