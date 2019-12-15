إطلالات النجمات: نانسي عجرم بـ"لوك" ناعم.. وهبة مجدي تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

نانسي عجرم ببلاي سوت ذهبي:

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا، في الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالتجمع الخامس، وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، إذ ارتدت بلاي سوت، باللون الذهبي للامع، بأكمام طويلة، وفاتحة صدر على شكل حرف” V". واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل، مع مكياجًا ناعمًا بدرجات الكاشمير، وركزت على رسمة العيون الترابية.

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هبة مجدي بإطلالة مونوكروم:

تألقت هبة مجدي، بفستان باللون الأسود، من المخمل، بأكمام طويلة، وتميز التصميم بقصة الميرمبد، وذيل طويل من الخلف، مزينًا بقماش شفاف عند منطقة البطن والصدر، بتوقيع مصمم الأزياء تامر هجرس. واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل للخلف، مع مكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي مع أحمر الشفاه باللون الماروني، واختارت كلاتش باللون الأسود المرصع بالحبيبات البراقة والأحجار.

مي عمر تتألق بالأسود:

اختارت مي عمر فستاناً باللون الأسود للامع، بقصة الميرميد، بدون أكمام، وزين الموديل بقصة الكاب الطويل من قماش الشيفون الشفاف. واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي الواسع المنسدل، مع مكياجا ناعما بدرجات الروز، مع رسمة عيون سموكي.

أحلام بالأخضر البراق:

اعتمدت أحلام فستانًا باللون الأخضر البراق، مزيناً بالكامل بالتطريزات، بأكمام طويلة، وفاتحه صدر على شكل حرف "V"، وتميز الموديل بفاتحة ساق، واعتمدت حذام عريض من الساتان بنفس لون الفستان.

واختارت تصفيفه الشعر الويفى المنسدل، مع مكياجًا ناعمًا بألوان النيود.