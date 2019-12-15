حصاد 2019: أبرز أساليب مكياج النجمات العربيات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 04:48 مساءً - مع اقتراب نهاية عام 2019، نعود بالصور الى أبرز أساليب المكياج التي اعتمدتها النجمات العربيات، والتي كانت النعومة والبساطة من أبرز سماتها. وقد ترواحت بين المكياج السموكي، المكياج الناعم، المكياج الترابي، المكياج السموكي، وغيرها من المكياجات العصرية المفعمة بالجمال والأنوثة.
وفي هذا المقال، حصاد 2019 لـ أبرز أساليب مكياج النجمات العربيات.
مكياج ترابي مات من نانسي عجرم
المكياج الترابي المات هو أحد أكثر أساليب المكياج التي اعتمدتها النجمات خلال 2019، في مقدمتهن الفنانة نانسي عجرم. وقد استخدمت فيه، ظلال العيون بتدرجات اللون البني، ممزوجةً مع ظلال العيون المات على الجفون العليا، مع خطوط أيلاينر سوداء في موازاة العينين على الجفنين العلوي والسفلي، من دون سحبها الى خارج العين، إضافة الى أحمر الشفاه الطبيعي.
مكياج زهري من بلقيس
احتلّ المكياج الزهري أبرز صيحات مكياج 2019، وقد اعتمدته النجمة بلقيس في إحدى إطلالاتها. حيث اعتمدت فيه الظلال الزهرية اللامعة على مدمع العين وفوق الرموش العلوية، والممزوجة مع الظل الأسود عند زاوية العين الخارجية. واختارت أحمر الشفاه الزهري اللامع الذي أبرز شفتيها بأسلوب راق، مع تطبيق البلاش الزهري بشكل بارز على أعلى الوجنتين.
مكياج ناعم من إليسا
النعومة هي السمة الرئيسية التي طبعت أساليب المكياج التي اعتمدتها النجمة إليسا في 2019. حيث كان تطل غالباً بمكياج ناعم يرتكز على تطبيق القليل من كريم الأساس والكونسيلر، وتوزيعهما بشكل متساو، وعلى تحديد العين بالكحل الأسود ورسم خط أيلاينر ناعم على طول الرمش العلوي. والاكتفاء بأحمر الشفاه النيود القريب الى لون البشرة، والرموش الاصطناعية، والقليل من البلاش الوردي على عظمتي الخدين.
مكياج ترابي من أحلام
من تابع إطلالات النجمة أحلام خلال 2019، يجد أن تغيرات كثيرات طرأت على أساليب المكياج التي كانت تعتمدها، حيث انتقلت من المكياج القوي الى المكياج الناعم بالألوان الهادئة، لا سيما المكياج الترابي الذي يرتكز على ظلال العيون بالتدرجات الترابية الهادئة، الممتدة قليلاً الى خارج العين، مع خط ناعم تحت الجفن السفلي، وأحمر الشفاه باللون النيود المائل الى الزهري، والبلاش الخوخي على أعلى الوجنيتن.
مكياج برونزي من حلا الترك
في إحدى إطلالاتها خلال 2019، اعتمدت حلا الترك وللمرة الأولى، المكياج البرونزي، إلا أنها بدت ببشرة برونزية جذابة ولوك عصري في غاية الجمال والجاذبية. وقد استخدمت فيه الظلال البرونزية مع تمرير لمسة من الظل الداكن أسفل الرموش، وتطبيق أحمر الشفاه البرونزي، وتحديد الشفاه بالكونتور البني، واعتماد تقنية الهايلايتر.
مكياج سموكي من نادين نجيم
المكياج السموكي موضة رائجة جداً بين النجمات، وتحديداً النجمة نادين نجيم، حيث استخدمته في الكثير من إطلالاتها في 2019. وقد ارتكز بشكل أساسي على البشرة البرونزية وظلال العيون الترابية الداكنة بأسلوب السموكي، ولمسة لامعة بلون فاتح عند مدمع العين، وتحديد الشفاه بقلم تحديد الشفاه باللون البني الداكن وملئها بالروج البني الأفتح.
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