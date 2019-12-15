أفخم العطور الجلدية لهذا الشتاء... رائحتها لا تقاوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 04:48 مساءً - العطور الجلدية هي من أكثر العطور المستخدمة خلال فصل الشتاء، نظراً الى رائحتها القوية والثقيلة التي تشعر المرأة بالدفء خلال الأجواء الباردة. فإن كنت من محبات العطور العالمية التي تعتمد في تركيبتها على الجلود، تعرفي في هذا المقال، الى أفخم العطور الجلدية، التي تضفي على إطلالتك الرقي والأناقة.



Byredo Night Veils Sellier Extrait de Parfum

إنه عطر جلدي دخاني غني مستخلص من روائح ثمينة، فهو يشتمل على نغمات دافئة وخشبية مثل الشاي الأسود والتبغ والكشمير، ورائحته لا تشبه غيرها من روائح العطور. للك، فهو يشكل تجربة فريدة من نوعها في عالم العطور، إذ إن رائحته تسرق القلوب وتخطف الأنفاس.

عطر جلدي فخم من Byredo



Tom Ford Ombré Leather Eau de Parfum

تم إصدار هذا العطر الجلدي من توم فورد في عام 2018، وهو للرجال والنساء. ويعد من أفخم وأرقى العطور العالمية، حيث يتميز برائحته المركزة والغنية التي تعتمد على الجلود والزهور البيضاء والتوابل الدافئة والعنبر، إضافة الى الفل والباتشولي. يكفيك أن تستخدمي هذا العطر مرة في الصباح لتبقى رائحتك آسرة وأخاذة طوال اليوم.

عطر شتوي دافئ من توم فورد



Frédéric Malle Rose & Cuir Eau de Parfum

إنه من أحدث العطور العالمية التي تعتمد في تركيبتها على الجلد بشكل أساسي، حيث أُطلق في عام 2019، وصُمم ليلائم النساء والرجال، وهو خيار رائع للسهرات والمناسبات الكبرى، كونه يضفي على إطلالة المرأة لمسة راقية تلفت الأنظار إليها. يتركز هذا العطر على الجلود والأخشاب والورد والتوابل الدافئة.

عطر برائحة الجلد من Frédéric Malle



Lily Aldridge Parfums Summit Eau de Parfum

إنه أحد أجدد العطور العالمية، إذ تم إصداره مؤخراً ليكون أفضل عطري نسائي موجه للمرأة التي تعشق النغمات القوية والحارة التي تمنحها الدفء والشعور بالطمأنينة خلال الأجواء الباردة. عناصر هذا العطر الراقي الرئيسية، هي: التوابل الدافئة، الباتشولي، التبغ، القرفة، الجلد والمسك، إضافة الى خشب الصندل.

أحد العطور الجلدية الدافئة



All Saints Leather Skies Eau de Parfum

إنه عطر فاخر جداً، يندرج ضمن أرقى العطور الجلدية - الخشبية الدافئة، فهو مزيج رائع بين نغمات حارة ودافئة، حيث يلتقي فيه الفلفل الأسود الحار واللبان مع خشب الصندل الدافئ ونعومة البخور وقوة الجلد، وهي نغمات عطور تمنح المرأة القوة وتضفي على مظهرها لمسة غامضة تأسر القلوب. إنه مثالي لسهرات ومناسبات الشتاء، وهو خيار رائع لعاشقات العطور العالمية الغنية والمركزة.

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عطر شتوي راق

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