حصاد 2019: أفضل كريم مرطب للوجه

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 04:48 مساءً - في عام 2019، أطلق العديد من العلامات التجارية العالمية المرموقة مجموعة من كريمات العناية بالبشرة، بما فيها الكريم المرطب للوجه الذي يعد عاملاً رئيسياً في الحفاظ على بشرة ناعمة وندية ومرنة، وهذا بدوره يؤخر ظهور علامات التقدم في السن على البشرة.
وفي هذا المقال، حصاد 2019 لـ أفضل كريم مرطب للوجه.
Neutrogena Hydro Boost Water Gel
إنه واحد من أفضل منتجات العناية بالبشرة ومرطبات البشرة التي يمكنك شراؤها بميزانية محدودة وبنتائج فعالة وسريعة. فهو يحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يمتلك قدرة كبيرة على ترطيب بشرة الوجه، مما يحافظ عليها ناعمة وندية طوال النهار. كما أنه خل من العطور والزيوت، ويلائم جميع أنواع البشرة: الجافة والدهنية والحساسة...
La Roche Posay Toleriane Ultra Face Moisturizer
يلائم مرطب الوجه هذا جميع أنواع البشرة، بما فيها البشرة الحساسة، حيث صُمم ليوفر للبشرة الترطيب المناسب، من دون أن يسبب أي احمرار أو تهيج للبشرة. يعيد كريم ترطيب الوجه هذا الذي يعد أحد أفضل كريمات الترطيب لعام 2019، الإشراقة والتوهج الى البشرة ويجعلها ندية وذات ملمس ناعم.
Laura Mercier Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 30
حصل كريم الترطيب هذا الملوِّن للبشرة، على الكثير من التقييمات خلال 2019، لأنه متعدد المهام، فهو بالدرجة الأولى يعمل على حماية البشرة من الجفاف والحفاظ على ملمسها الناعم، فضلاً عن أنه بإمكانك استخدامه كأساس للبشرة، حيث يساعد في إخفاء وتمويه العيوب والشوائب الموجودة على بشرة الوجه. إضافة الى أنه يوفر عامل حماية SPF 30 منأشعة الشمس.
Lancôme Absolue Premium Bx Night Recovery Moisturizer Cream
يشتمل كريم ترطيب الوجه هذا من لانكوم، على الجليسرين المعروف بقدرته الكبيرة على ترطيب بشرة الوجه. كما يشتمل على الطحالب البحرية وفول الصويا، التي ترطب البشرة الجافة في الأعماق، لتعيد إليها ملمسها الناعم والندي. وبمجرد استخدامه، ستلاحظين فوراً تأثيره الإيجابي على البشرة.
Tatcha's Water Cream
لا يمكن للمرأة التي تمتلك بشرة معرضة لحب الشباب، أن تستخدم بشكل عشوائي كريمات الترطيب، حيث يجب أن تتأكد سابقاً من مدى ملاءمتها لهذا النوع من البشرة. بالتالي، فإن كريم تاتشا هذا الذي يعد من أفضل كريمات ترطيب الوجه لعام 2019، هو مرطب الوجه المناسب للبشرة المعرضة لحب الشباب، كونه خالياً من البارابين والعطور وأي مواد مهيّجة للبشرة. والأهم أنه ينعم البشرة من دون أن يترك مظهرهاً زيتياً أو لامعاً.
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