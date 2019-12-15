تبييض البشرة بالكركم... وجه مشرق على الدوام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 04:48 مساءً - إذا كنت تعانين من التصبغات والبقع الداكنة واسوداد بشرة الوجه، وترغبين في تبييض البشرة بطرق طبيعية بعيداً عن أي أثار جانبية، سنعرفك في هذا المقال الى أفضل خلطات الكركم التي تجعل بشرة وجهك بيضاء كالثلج.

أفضل خلطات الكركم لتبييض البشرة

الكركم لتبييض البشرة



خلطة الكركم وعصير الخيار

قومي بخلط ملعقتين صغيرتين من عصير الخيار ونصف ملعقة صغيرة من الكركم. حركي الخليط بشكل جيد وطبقيه على بشرة وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيها بالمياه الفاترة.



خلطة الكركم والدقيق

اخلطي ملعقتين صغيرتين من الدقيق ونصف ملعقة صغيرة من الكركم، والقليل من الماء الدافئ، الى أن تحصلي على خليط كريمي متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك بحركات دائرية هادئة، ودلكيها قليلاً. اتركي الخليط على وجهك لمدة نصف ساعة، بعدها نظفي وجهك وشطفيه بالماء الفاتر.

أفضل خلطات الكركم لتبييض البشرة



خلطة الكركم والليمون الحامض

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الكركم المطحون مع كمية مناسبة من عصير الليمون الطازج، بحيث تحصلين على خليط كريمي سهل التطبيق. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك بعيداً عن منطقة العين، واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.



خلطة الكركم والعسل

اهرسي ثمرة من الخيار جيداً، من ثم أضيفي إليها تدريجياً ملعقة صغيرة من كل من الكركم واللبن الزبادي ونصف ملعقة أخرى من قشر الليمون المطحون. حركي المكونات الى أن تصبح خليطاً متجانساً. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الباردة ودلكيه بمكعبات الثلج.

تبييض بشرة الوجه



خلطة الكركم واللبن

امزجي نصف ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة كبيرة من اللبن. وحين تتجانس المكونات وتصبح مزيجاً متماسكاً، طبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، نظفي بشرتك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الفاتر.

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خلطة الكركم وماء الورد

قومي بخلط ثلاث ملاعق صغيرة من الكركم مع كمية مناسبة من ماء الورد، بحيث تحصلين على خليط متجانس سهل التطبيق. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.





خلطة الكركم والبيض

أخفقي بياض بيضة واحدة جيداً، وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من الكركم، وبضع قطرات من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من كل من عصير الليمون وماء الورد. اخلطي المكونات كافة وطبقيها على بشرة وجهك واتركيها الى أن تجف تماماً. من ثم اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الفاتر.

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