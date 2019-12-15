أبرز صيحات الأظافر... ستكون الأكثر رواجاً هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 04:48 مساءً - تتعدد أكسسوارتت الأظافر وصيحات المناكير ورسومات الأظافر الرائجة لهذا الشتاء، إلا أن هناك صيحات أظافر يبدو أنها ستكون الأكثر انتشاراً نظراً الى تميزها وجمالها وملاءمتها للمناسبات كما الأيام العادية، والتي ستزين أظافرك ويديك بأفضل طريقة.

وفي هذا المقال، نرصد أبرز صيحات الأظافر لهذا الشتاء، فاختاري من بينها ما يعجبك.



الأومبري الميتاليك

الأومبري والميتاليك هما من أبرز اتجاهات الجمال لهذا الشتاء، بالتالي فإن تزيين الأظافر بالمناكير الأومبري الميتاليك سيكون خياراً رائعاً سواء للسهرات والمناسبات أو للأيام العادية. فهو يلائم البشرة الفاتحة والداكنة في الوقت نفسه ويتناغم مع مختلف ألوان الملابس والفساتين. طبقي المناكير بنغمات الذهبي والفضي والوردي والأبيض، ليكون كل ظفر بلون مختلف.

موضة الأومبري الميتاليك



المناكير الفرنسي العصري

شهد هذا الخريف عودة ضخمة للمناكير الفرنسي بطرق وأساليب وألوان مختلفة. وهذه الموضة ستكون الأبرز خلال هذا الشتاء أيضاً، وبأسلوب مغاير، بحيث تطبقين في البداية المناكير الشفاف اللامع، وتستبدلين المناكير الأبيض بالأسود عند مقدمة الأظافر. وبذلك تحصلين على مظهر أظافر مميز جداً وعصري.

موضة المناكير الفرنسي العصري



الأظافر المزينة بحبات الكريستال

الأكسسوارات هي من أبرز صيحات الأظافر لهذا الشتاء، وفي مقدمها حبات الكريستال الناعمة التي تضفي على الأظافر لمسة براقة في غاية الجمال. اختاري لون المناكير الذي ترغبين فيه، طبقيه على أظافرك، وزيني من ثم كل ظفر بحبة كريستال ناعمة، واحرصي على اختيار الحبات بأحجام متعددة.

موضة الأظافر المزينة بحبات الكريستال



المناكير الأحمر

إذا كان هناك من لون واحد مناسب جداً للشتاء، فهو من دون الشك اللون الأحمر بدرجاته المختلفة. بالتالي، لا تترددي هذا الشتاء، في اعتماد المناكير الأحمر سواء في المناسبات أو الأيام العادية، بطرق مختلفة، حيث بإمكانك استخدام طلاء الأظافر الأحمر على كامل الأظافر، أو الاكتفاء بوضعه عند مقدمة الظفر بطريقة متعرجة جذابة.

موضة المناكير الأحمر



رقائق الذهب

إذا كنت تريدين تزيين أظافرك هذا الشتاء بأجمل طريقة ممكنة، لا سيما خلال السهرات والمناسبات، فلا تترددي في استخدام رقائق الذهب، فهي موضة أظافر رائجة جداً وجذابة، وتضفي الفخامة على إطلالتك. طبقي المناكير الأزرق الفاتح والأرجواني الداكن في منتصف الظفر، ومن ثم أضيفي الرقائق الذهبية البراقة للحصول على لمسة نهائية رائعة.

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موضة رقائق الذهب

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