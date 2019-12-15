أجمل مجموعات العطور... تشكل هدية رائعة لصديقتك المفضلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 04:48 مساءً - على عكس الاعتقاد السائد، يعد العطر أسهل وأجمل هدية لصديقتك المفضلة أو المقربات منك، شرط أن تختاريه بعناية، بحيث يتلاءم مع شخصيتها ويرضي ذوقها وميلها الى نغمات عطور دون أخرى. فإذا كنت ترغبين في إسعاد صديقة مقربة إليك بهدية مميزة وقيمة، في يوم ميلادها، سنقدم لك في هذا المقال، أجمل مجموعات العطور، فاختاري من بينها ما يعجبك.



Chanel Coco Forever The Essentials for the Weekend Set

إن هذه المجموعة من شانيل تشكل هدية رائعةً وقيمة لإحدى صديقاتك، فهي تشتمل على عطر Coco Mademoiselle الكلاسيكي، الذي يحتوي على نغمات البرتقال والباتشولي والورد التركي. إضافة الى زيت عطري مخصص للجسم، يجعل رائحة المرأة جذابة وتدوم طويلاً.

مجموعة عطور من شانيل



Viktor & Rolf Flowerbomb Set

إنها مجموعة عطور رائعة من Viktor & Rolf، فهي تأتي بصندوق وردي يشتمل على ثلاثة من منتجات العطور المفضلة لهذه العلامة التجارية الراقية. ويرتكز فيها العطر الأساسي على نغمات الياسمين وزهر البرتقال والباتشولي. إضافة الى عطر بحجم صغير يناسب الاستخدام اليومي، ومضاد للتعرق برائحة شهية تدوم طويلاً.

مجموعة عطور من Viktor & Rolf



Tom Ford Soleil Blanc Travel Set

تشكل هذه المجموعة هدية قيمة جداً من علامة توم فورد، والتي ستجعل منك أفضل من يقدم هدايا لأصدقائه. حيث تشتمل هذه المجموعة الفخمة على عطر Tom Ford Soleil Blanc الذي يعتمد في تركيبته على العنبر والزهور، وزيت للجسم وأحمر شفاه أحمر لامع.

مجموعة عطور من توم فورد



Hermès Twilly d'Hermès Gift Set

إذا كانت صديقتك مهووسة بمنتجات الجمال الصادرة عن دار هيرمس، فإن مجموعة العطور هذه ستشكل هدية رائعة جداً لها ستفرح قلبها. وهي تشتمل على عطر برائحة الأزهار، بحجمين صغير وكبير، إضافة الى كريم عطري مرطب للجسم.

مجموعة عطور من هيرمس



Moschino Women's Coffret Set

تشتمل مجموعة العطور هذه من موسكينو على خمسة عطور بروائح مختلفة رائعة ستشكل إضافة قيمة جداً الى مستحضرات الجمال الخاصة بصديقتك. وبالتالي هي خيار رائع كهدية مميزة لإحدى صديقاتك المفضلات لديك.

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مجموعة عطور من موسكينو



Jo Malone London Cologne Collection

تشتمل مجموعة العطور هذه من جو مالون، على خمسة عطور مميزة ملائمة للاستخدام اليومي، وهي مثالية لمحبات العطور الناعمة والخفيفة التي تضفي لمسة من الجمال على إطلالتهن. وهي تأتي في صندوق صغير سيشكل هدية رائعة لإحدى المقربات إليك.

مجموعة عطور من جو مالون

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