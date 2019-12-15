حصاد 2019: مكياج وتسريحات شعر جنيفر لوبيز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 04:48 مساءً - تعد جنيفر لوبيز إحدى أبرز نجمات هوليوود وأجملهن، وهي تشكل مصدر إلهام رئيسياً لكثيرات من النساء والفتيات حول العالم. وفي هذا المقال، حصاد 2019 لأبرز أساليب المكياج وتسريحات الشعر التي اعتمدتها النجمة جنيفر لوبيز، والتي كانت مبهرة وجذابة جداً.



مكياج لافندر وأكسسوار شعر مبهر

في حفل الـ Meta Gala 2019، ظهرت النجمة جنيفر لوبيز بإطلالة مبهرة، كانت الأبرز بين إطلالاتها لعام 2019، حيث اعتمدت فيها مكياج عيون بلون اللافندر، والذي كان من أبرز صيحات المكياج الرائجة حينها، وقد تميز بالرموش الاصطناعية الطويلة جداً. كما اعتمدت أكسسوار شعر فضياً فاخراً، مزيناً بحبيبات الخرز البراقة.

مكياج جنيفر لوبيز 2019



مكياج مرجاني مع تسريحة ذيل الحصان

في إحدى إطلالاتها لعام 2019، ظهرت جنيفر لوبيز بإطلالة أنيقة جداً وشبابية في الوقت نفسه سمتها الرئيسية البشرة المشرقة والمضيئة. وقد اعتمدت فيها المكياج المرجاني الموحد للعيون والشفاه والبشرة أيضاً، مع الرموش الطويلة والكثيفة. كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرتفع، مع الغرة المسحوبة والمصقولة بعناية.

تسريحات جنيفر لوبيز 2019



مكياج زهري مع الشعر الكاريه المستقيم

ما يميز جنيفر لوبيز أنها تعتمد في كل إطلالة لها أسلوباً مختلفاً تماماً في ما يتعلق بالمكياج وتسريحات الشعر. وفي إحدى إطلالاتها خلال 2019، اعتمدت مكياجاً زهرياً موحداً، ارتكز على ظلال العيون الزهرية مع لمسة براقة، وأحمر الشفاه الزهري الناعم واللامع. كذلك، اعتمدت تسريحة الكاريه غير متساوية الطول مع الشعر المنسدل المستقيم.

مكياج وتسريحات جنيفر لوبيز 2019



مكياج برونزي مع تسريحة الويفي

المكياج البرونزي هو أحد أساليب المكياج المفضلة لدى جنيفر لوبيز، كونه يتناغم مع بشرتها البرونزية الجذابة. وفي أحد المهرجانات لعام 2019، اعتمدت جنيفر لوبيز مكياجاً برونزياً جذاباً يرتكز على الظلال البرونزية مع تحديد العين باللون الأزرق، وأحمر الشفاه الفاتح واللامع، بنغمات بشرة برونزية جذابة جداً. في المقابل، اعتمدت تسريحة الشعر الويفي مع التموجات الحادة والغرة الجانبية.

إطلالات جنيفر لوبيز 2019



مكياج سموكي مع تسريحة ذيل الحصان الأنيقة

خلال أحد عروض فرساتشي لعام 2019، اعتمدت النجمة جنيفر لوبيز مكياج العيون السموكي الجذاب مع الرموش الطويلة جداً وأحمر الشفاه اللامع، مستخدمةً تقنية الهايلايتر التي سلطت الضوء على ملامح وجهها. في المقابل، اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرتفع، التي ترتكز على الغرة المسحوبة الى الوراء والشعر المستقيم. وقد كانت إحدى أجمل إطلالاتها لعام 2019.

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تسريحات شعر جنيفر لوبيز

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