حصاد 2019: مكياج وتسريحات شعر جنيفر لوبيز

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 04:48 مساءً - تعد جنيفر لوبيز إحدى أبرز نجمات هوليوود وأجملهن، وهي تشكل مصدر إلهام رئيسياً لكثيرات من النساء والفتيات حول العالم. وفي هذا المقال، حصاد 2019 لأبرز أساليب المكياج وتسريحات الشعر التي اعتمدتها النجمة جنيفر لوبيز، والتي كانت مبهرة وجذابة جداً.
مكياج لافندر وأكسسوار شعر مبهر
في حفل الـ Meta Gala 2019، ظهرت النجمة جنيفر لوبيز بإطلالة مبهرة، كانت الأبرز بين إطلالاتها لعام 2019، حيث اعتمدت فيها مكياج عيون بلون اللافندر، والذي كان من أبرز صيحات المكياج الرائجة حينها، وقد تميز بالرموش الاصطناعية الطويلة جداً. كما اعتمدت أكسسوار شعر فضياً فاخراً، مزيناً بحبيبات الخرز البراقة.
مكياج مرجاني مع تسريحة ذيل الحصان
في إحدى إطلالاتها لعام 2019، ظهرت جنيفر لوبيز بإطلالة أنيقة جداً وشبابية في الوقت نفسه سمتها الرئيسية البشرة المشرقة والمضيئة. وقد اعتمدت فيها المكياج المرجاني الموحد للعيون والشفاه والبشرة أيضاً، مع الرموش الطويلة والكثيفة. كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرتفع، مع الغرة المسحوبة والمصقولة بعناية.
مكياج زهري مع الشعر الكاريه المستقيم
ما يميز جنيفر لوبيز أنها تعتمد في كل إطلالة لها أسلوباً مختلفاً تماماً في ما يتعلق بالمكياج وتسريحات الشعر. وفي إحدى إطلالاتها خلال 2019، اعتمدت مكياجاً زهرياً موحداً، ارتكز على ظلال العيون الزهرية مع لمسة براقة، وأحمر الشفاه الزهري الناعم واللامع. كذلك، اعتمدت تسريحة الكاريه غير متساوية الطول مع الشعر المنسدل المستقيم.
مكياج برونزي مع تسريحة الويفي
المكياج البرونزي هو أحد أساليب المكياج المفضلة لدى جنيفر لوبيز، كونه يتناغم مع بشرتها البرونزية الجذابة. وفي أحد المهرجانات لعام 2019، اعتمدت جنيفر لوبيز مكياجاً برونزياً جذاباً يرتكز على الظلال البرونزية مع تحديد العين باللون الأزرق، وأحمر الشفاه الفاتح واللامع، بنغمات بشرة برونزية جذابة جداً. في المقابل، اعتمدت تسريحة الشعر الويفي مع التموجات الحادة والغرة الجانبية.
مكياج سموكي مع تسريحة ذيل الحصان الأنيقة
خلال أحد عروض فرساتشي لعام 2019، اعتمدت النجمة جنيفر لوبيز مكياج العيون السموكي الجذاب مع الرموش الطويلة جداً وأحمر الشفاه اللامع، مستخدمةً تقنية الهايلايتر التي سلطت الضوء على ملامح وجهها. في المقابل، اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرتفع، التي ترتكز على الغرة المسحوبة الى الوراء والشعر المستقيم. وقد كانت إحدى أجمل إطلالاتها لعام 2019.
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