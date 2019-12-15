شاهدي إطلالات الفاشينيستا في حفل زفاف رانيا فواز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 04:48 مساءً - أقامت الفاشينيستا العراقية رانيا فواز حفل زفافها في مدينة دبي. وقد حضر المناسبة عدد كبير من صديقاتها من الأنفلونسرز ومدونات الموضة والفاشينيستا، وقد اخترن لهذه المناسبة فساتين سهرة وتصاميم رسمية منها الفاخر ومنها العصري. وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز إطلالات الفاشينيستا في عرس رانيا فواز. شاهدي الصور واختاري الإطلالة الأجمل برأيك.

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رانيا فواز تتألق في فستاني زفاف:

العروس رانيا فواز





لنتكلم بداية عن العروس رانيا فواز التي تألقت في فستاني زفاف حملا توقيع مواطنتها العراقية مصممة الأزياء زينة زكي. الأول كان فستاناً بتصميم فاخر بقصة الكورسيه من الأعلى، ومزين بطبقات كثيفة من الكشكش، وقد نسقت معه قفازات طويلة بيضاء، وبذلك أضافت عليه لمسات مستوحاة من الثمانينات. واختارت أيضاً طرحة طويلة من التول.

أما التصميم الثاني، فقد كان أكثر عصرية عبارة عن كورسيه باللون الأبيض مع تنورة كلوش طويلة من التول الأبيض، وقد اختارت مع اللوك مجوهرات ماسية ناعمة.

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بعض إطلالات الفاشينيستا في حفل زفاف رانيا فواز:



ديما شيخلي في فستان من رامي قاضي:

ديما شيخلي



اختارت الفاشينيستا ديما شيخلي إطلالة براقة حملت توقيع رامي قاضي Rami Kadi وكانت عبارة عن فستان من قماش التول البيج المشكوك بشكل كامل بحبات الكريستال البراقة من سفاروفسكي Swarovski بقصة ذيل السمكة ومزين من الأسفل بالريش الناعم. وقد اختارت معه أقراطا ماسية.

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العنود بدر في فستان من مرمر حليم:

العنود بدر





العنود بدر المعروفة بفوزازا ، اختارت اللون الأسود الفاخر على فستان سهرة من تصميم مرمر حليم Marmar Halim كنا قد شاهدنا نسرين طافش فيه منذ فترة، بقصة الكتف الواحد ومحدد الخصر مع تنورة منفوشة ولها فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندل كعب عالٍ أسود.

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علا فرحات في فستان من ايدن فاشيون:

علا فرحات





علا فرحات اعتمدت إطلالة ذات طابع كلاسيكي في فستان من المخمل باللون الأسود من أيدن فاشن Aden Fashion متفاوت الأطوال ومبطن بقماش الساتان الأبيض، وقد اعتمدت معه قفازات عالية، وصندل كعب عال أسود وأقراطا بارزة.

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هلا العبدلله في فستان معرق بالورود:

هلا العبدالله





إطلالة مشرقة اعتمدتها هلا العبدلله، حيث أنها اختارت فستان سهرة ماكسي مطرز بالورود بألوان حيوية غنية من رامي قاضي Rami Kadi بقصة الكتف الواحد وتنورته منسدلة مع فتحة طويلة على الساق. وقد نسقت معه صندل كعب عال ذهبيا وبعض المجوهرات الناعمة.



شاهدي إطلالات الفاشينيستا العربيات في حفل زفاف رانيا فواز في فساتين سهرة وأزياء سواريه مختلفة، واختاري الإطلالة الأجمل واستوحي منها لمناسباتك.

