أزياء يومية أنيقة من ليلى عبد الله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 04:48 مساءً - تحرص النجمة اللبنانية ليلى عبد الله على الظهور بتنسيقات مميزة، متَّبِعةً بها أحدث خطوط الموضة الحالية، فإن كنتِ من هواة الموضة اتَّبعي هذه التنسيقات المميزة لفصل الشتاء.

ظهرت ليلى بسترة صوفية حمراء مزينة ببعض الألوان، وتنورة بنية طويلة وواسعة لإطلالة أنثوية، وأطلَّت ببنطال من الجينز رمادي وبلوزة بيضاء مزينة بالأسود والبني لمظهر شبابي، وتجمَّلَتْ ببلوڤر أسود وبنطال من الجينز مع حذاء ببوت أسود، وتميزت بمعطف فوشيا وبنطال أسود وتيشيرت أبيض بكتابة لإطلالة شبابية، ولمظهر شبابي آخر نسَّقت بنطالاً أخضر مع بلوفر أبيض ومعطف أسود وحذاء ببوت، ولإطلالة رياضية تزينت ببلوڤر أحمر مزين بخطوط بيضاء وبنطال مزين بالألوان: الأبيض والأحمر والأزرق.

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كما تأنقت ليلى بمظهر أنثوي مكوَّن من تنورة زرقاء بسحَّاب وبلوزة صوفية بيضاء، وارتدت بنطالًا من الجينز الأزرق مع قميص ومعطف باللون الأبيض، وأكملتهما بحذاء ببوت وقبعة باللون الأسود، واختارت بنطالًا من الجينز مع بلوفر زهري بكتابات حمراء ليضفي رُوحًا شبابية، وتألقت بمعطف رمادي طويل وبنطال أسود لمظهر بسيط.

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