أزياء شتوية من إلهام الفضالة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 04:48 مساءً - تميزت إلهام الفضالة بتقديم العديد من المسلسلات والمسرحيات، وحازت على العديد من الجوائز، منها: جائزة أفضل ممثلة دور أول من «مهرجان: المميزون في رمضان للإبداع التلفزيوني» عن مسلسل فرصة ثانية، وجائزة أفضل ممثلة دور أول من «مهرجان: المميزون في رمضان» عن مسلسل أميمة في دار الأيتام، وجائزة أفضل ممثله دور أول من «مهرجان: المميزون في رمضان» عن مسلسل كنة الشام وكناين الشامية. وعلى صعيدها الشخصي تميزت بأناقتها الدائمة والمحتشمة، ومنها جمعنا اليوم لمحبي إطلالاتها عدةَ إطلالات شتوية لمظهر مميز.

تابعي المزيد : سيرين ودرة زروق تتنافسان بالأزرق .. من الأكثر أناقة؟

أطلَّت إلهام بفستان أسود طويل بأكمام مميزة ومزُين بخطوط برتقالية وفوشيا لمظهر عصري، وظهرت لإطلالة رياضية ببنطال وجاكيت باللون الأسود المزين بالأبيض وتيشيرت مزين برسوم، وتألقت بجمبسوت أحمر بأكمام طويلة للوك أنثوي، وتجملت بفستان رمادي بأزرار سوداء نسَّقَتْه مع حقيبة وحذاء ببوت بطبعات جلد الثعبان، واختارت فستانًا أبيض مميزًا بأكمام طويلة وشفافة، وزُين بالزهور الفضية وبعض الريش.

Advertisements

تابعي المزيد : نسقي الأزياء البراقة بأسلوب كارلا حداد الجذاب

وتميزت بجمبسوت أبيض أكملتْه بمعطف طويل وحزام رمادي عريض، وارتدتْ بلوزة سوداء وجاكيت شبابيًّا لمظهر عملي بسيط، وتزينت بفستان واسع باللون الأبيض المزين بالأسود، وتأنقت ببنطال وبليزر فوشيا أكملتهما ببلوزة بيضاء وأكسسوارات ذهبية.

تابعي المزيد : إطلالات هند صبري في 2019 نافست النجمات العالميات