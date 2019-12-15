لإطلالة رائعة في الشتاء.. كيف ترتدي معطفا أنيقا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2019 04:48 مساءً - المعاطف في الشتاء لا غنى عنها لأي رجل، وبجانب قدرتها على منحه الدفء المطلوب، فهي تمنحه مظهرا مميزا وقويا بفضل أناقتها.

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وتعد أكثر الألوان المستخدمة في المعاطف الطويلة "البالطو" هي الرمادي والأسود والبني وتلك هي الألوان الأساسية، يأتي بعدها اللون البيج بدرجتيه الفاتح والداكن وما بينهما من فروق في درجات الألوان.



وفي شتاء هذا العام تبرز إطلالات المعاطف باللون البيج الراقي ويختلف ارتداؤه من مناسبة إلى أخرى ويمكن استخدامه مع السراويل بأنواعها من الجينز والرياضي والأقشمة أو ارتداؤها فوق البدل الرسمية.

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