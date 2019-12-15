تكريم مصممة الأزياء العالمية منى المنصوري ضمن 4 شخصيات ملهمة في 2019

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كرمت مجموعة سيدات الأعمال العالمية" IBWG" برئاسة المهندسة كوليزار جونيان، مصممة الأزياء العالمية منى المنصوري، احتفالًا باليوبيل الفضي للمجموعة، بحضور سيدات ورجال أعمال من مختلف الجنسيات، وممثلين عن السفارات ودوائر الحكومية والخاصة.
وقالت منى، إنه جرى تكريمها ضمن 4 شخصيات ملهمة لعام 2019 تقديرا لدورها في دعم صورة المرأة الإماراتية بالخارج، من خلال أعمالها التي تقدمها في كافة عواصم الموضة حول العالم، إضافة إلى تعاونها مجموعة مجلس سيدات الأعمال العالمي في جميع المناسبات التي ينظمها الأخيرة.
وأشارت إلى أن هذه الفاعليات تقدم نماذج رائعة للتعاون من أجل خدمة سيدات الأعمال، من خلال عرض وتبادل التجارب الملهمة في العديد من القطاعات.
يذكر أن مجموعة الأعمال الدولية IBWG تتكون من النساء المهنيات من جميع الجنسيات، اللائي يحرصن على التواصل والقيام بأعمال تجارية في أبو ظبي ويتضمن نشاطها ورش عمل تدعو خلالها المتحدثين البارزين لتقديم العروض.
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