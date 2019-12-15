تعد العباءة من الأزياء العربية التقليدية التي لا تخلو منها خزانة أي فتاة لا سيما في المرحلة الجامعية. وارتداؤكِ للعباءة أثناء الدوام الجامعي لا يتعارض مع أناقتكِ

3 عباءات اعتمديها لأناقتك في الجامعة:

1- العباءة الملونة: تعتبر العباءة الملونة خياراً مثالياً للجامعة، فهي جميلة ومريحة وتمنحكِ إطلالة عصرية لا مثيل لها.

شاهدي عباية زهرة باللون العنابي الأنيق:

2- العباءة مع حزام على الخصر: تختص هذه العباءة بجعلكِ تبدين أكثر طولاً ورشاقة، كما أنها تمنحكِ إطلالة مميزة وراحة مثالية بذات الوقت.

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عباية زهرة السوداء مع حزام على الخصر:

3- العباءة المفتوحة: اختاري عباءة مفتوحة باللون الأسود لتتمكني من ارتداء مختلف الأزياء التي تناسبكِ فتظهر من خلالها، أو اختاري عباءة مفتوحة بنقوش عصرية بسيطة واعتمدي الأزياء والفساتين موحدة اللون لتظهر من خلالها

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