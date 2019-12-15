القاهرة - لايف ستايل
تعد العباءة من الأزياء العربية التقليدية التي لا تخلو منها خزانة أي فتاة لا سيما في المرحلة الجامعية. وارتداؤكِ للعباءة أثناء الدوام الجامعي لا يتعارض مع أناقتكِ
3 عباءات اعتمديها لأناقتك في الجامعة:
1- العباءة الملونة: تعتبر العباءة الملونة خياراً مثالياً للجامعة، فهي جميلة ومريحة وتمنحكِ إطلالة عصرية لا مثيل لها.
شاهدي عباية زهرة باللون العنابي الأنيق:
2- العباءة مع حزام على الخصر: تختص هذه العباءة بجعلكِ تبدين أكثر طولاً ورشاقة، كما أنها تمنحكِ إطلالة مميزة وراحة مثالية بذات الوقت.
عباية زهرة السوداء مع حزام على الخصر:
3- العباءة المفتوحة: اختاري عباءة مفتوحة باللون الأسود لتتمكني من ارتداء مختلف الأزياء التي تناسبكِ فتظهر من خلالها، أو اختاري عباءة مفتوحة بنقوش عصرية بسيطة واعتمدي الأزياء والفساتين موحدة اللون لتظهر من خلالها
قد يهمك أيضا:
كيفية تنسيق أزياء الجامعة للبنات
عبايات شبابية ومريحة مناسبة لطالبات الجامعة
كانت هذه تفاصيل خبر 3 عباءات اعتمديها لأناقتك في الجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.