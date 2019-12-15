تألَّقي بالحذاء المثالي لاستكمال إطلالتك في موسم الأعياد

تحتاج كل فتاة بعد اختيار الفستان المثالي لموسم الأعياد، للحذاء المناسب لتتمتع بإطلالة ساحرة ومتكاملة، سواء كنت من محبات الإطلالة الكلاسيكية، أو الجذابة الجريئة وحتى الصاخبة أوالرياضية، هناك خيارات لا تعد ولا تحصى اختارتها ياسمينة خصيصاً لك كي تنتقي منها ما يلائم إطلالتك، لتلبية دعوات العشاء وللإحتفال بنهاية العام.

وفي ظل حفلات الأعياد ودعوات السهرات التي تتحضرين لتلبيتها، أنت بحاجة للحذاء المثالي الذي سيضفي إلى إطلالتك رقي وأناقة وسيريح قدميك أيضاً، مع تطور اتجاهات الموضة وتعدد عناصرها، أصبح لك الحرية المطلقة في اختيار الأسلوب الذي تودين اعتماده، لست مجبرة على ارتداء حذاء ذو كعب عالٍ لتكون إطلالتك مثالية، يمكنك ارتداء الحذاء المسطح أو الحذاء الرياضي لحضور أي مناسبة، وهذه الأحذية ستكون مبهرة بقدر غيرها من أحذية السهرات.

أنت جاهزة للإحتفال بحذاء الرياضي والمرصع ستخطفين الأنظار بالطبع.

أنت مختلفة بروح شبابية ولمسة عصرية بحذاء من Roger Vivier يجمع بين تناقضات الأسلوب والعناصر بمشبكه المزين بالكريستال وأشرطته المخملية.

أنيقة أنت بحذاء الباليرينا من Manolo Blahnik المزين بمشبكك من الكريستال لإطلالة مفعمة بالأنوثة الراقية.

احتفلي هذا العام بأسلوب مستوحى من التسعينات بصندل Versace الجذاب .

أضفي على إطلالتك هذا العيد القليل من المرح بحذاء ماري جين البراق من Miu Miu إحدى صيحات الأحذية الأبرز لهذا الموسم.

صندل بأسلوب الـplatf o rm من Saint Laurentباللون الذهبي سيلف قدميك كأنهما هدية!.

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أنت نجمة من نجمات الخمسينات بصندل Gucci باللونين الذهبي والأسود .

وتستمر صيحة الأحذية المربعة هذا الموسم أيضاً وBottega Veneta تقدم لك الراحة بأسلوب عصري ولمسة كلالسيكية راقية .

الجزمة العالية ستبقى المفضلة لدى معظم النساء ارتديها بأسلوب أجرأ واختاري جزمة Magda Butrym المطبعة بالورود الحمراء والمزينة بالترتر والسلاسل المرصعة بالكريستال.

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