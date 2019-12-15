اختاري من بين هذه الإطلالات لمناسبة رأس السنة منها أزياء من الجلد باللون الأسود

يعتبر موسم العطلات هو وقت الذروة، وذلك بفضل التشويق والليالي الجذابة التي ننتظرها، والتوهج الرومانسي للأضواء المتلألئة في كل مكان، والإمكانات المليئة بعام جديد وشيك.ويعتبر أفضل جزء من هذا الوقت هو التجهيزات لحفلات رأس السنة وقضاء بعض الوقت الإضافي لتدليل نفسك وتهيئتها.قبل ذلك، لدينا هنا ثلاث طرق بسيطة ولكنها مذهلة لإعادة إشعال إطلالاتك في رأس السنة.من طرق جديدة لارتداء ملابس السهرة إلى فساتين الحرير المناسبة تماماً للسهرات، نضمن لكِ أن بهذه الاختيارات الأنيقة أنكِ ستبدين بمظهر رائع وجذاب في هذه الليلة المميزة.

أزياء من الجلد

ذا كنتِ لا تفضلين ارتداء الفساتين عموماً، لكن بالتأكيد تريدين أن تظهري بإطلالة جذابة مناسبة للحفلات، اختاري أزياء من الجلد، ثقي بنا ستكوني نجمة الحفل مع إطلالة باللون الأسود والأحمر من الجلد.

فستان بستايل بليزر

الفساتين البليزر منُذ ظهورها أصبحت من أكثر القطع المناسبة للسهرات، يمكنك أختيار النوع القصير أو الطويل كما تفضلين.

فستان من الساتان باللون الأحمر

لحفل رأس السنة يجب أن نضيف بالطبع إطلالة باللون الأحمر الجذاب، لهذi المناسبة الخاصة، اختاري فستان من الساتان مع معطف طويل وسوف تحصلين على إطلالة لا تنسى.

Advertisements

وقد يهمك أيضًا:

طريقة ارتداء فساتين من دون أكمام للمحجبات