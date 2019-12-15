أحدث قصات للشعر القصير المدرج للوجه البيضاوي لاطلالة جذابة

إن أجمل قصات شعر قصير مدرج للوجه البيضاوي من الضروري ان تطلعي عليها من اجل اختيار قصة الشعر التي تتناسب مع شكل وجهك. تعرفي عليها مع "ياسمينة".

1- قصة شعر بوي كات مدرج طبقات:

هذه القصة الجذابة مع الشعر القصير المدرج، التي تمنحك لمسة مفعمة بالنعومة والجاذبية. هي من القصات التي تتلاءم مع المرأة الريئة التي تسعى لاضفاء لمسة حيوية على اطلالتها.

2- تسريحة شعر مموج مع غرة متوسطة الطول:

ان اعتماد تسريحة الشعر المموج هو من اللمسات الجذابة لتضفي حيوية على اطلالتك، واحرصي على اعتمادها مع الشعر بالطول المتوسط المناسب للمرأة العصرية.

3- قصة الشعر القصيرة بيكسي:

هي من اكثر قصات الشعر الجريئة التي يمكنك ان تعتمدي عليها من اجل الحصول على اطلالة مفعمة بالحيوية والجاذبية، وهي تعتمد على تقصير الشعر من الخلف مع ترك باقي الشعر على طريقة الطبقات المدرجة.

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4- الشعر المدرج القصير مع غرة:

ان قصة الشعر الكاريه هي من اكثر القصات التي تليق بصاحبات الوجه البيضاوي والتي يمكنك ان تعتمديها مع الغرة الامامية التي تزيد من سحر اطلالتك وجمالها.

إذاً، هذه هي قصات الشعر المناسبة لصاحبات الوجه البيضاوي، ومن الضروري ان تحرصي على ا ختيار التسريحات المناسبة لك.

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