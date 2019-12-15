صحفية تفقد عينها خلال مباراة لهوكي الجليد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تكن تعلم الصحفية السلوفاكية، باربارا جاتشيكوفا، أن تغطيتها لمبارة في الهوكي ستفقدها بصرها، حيث تعرضت لإصابة خطرة خلال تغطيتها لمباراة بهوكي الجليد في الدوري السلوفاكي بين فريقي بانسكا بيستريتسا وبوبراد.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” ففي أثناء تغطية جاتشيكوفا لأحداث المباراة، وكتابة بعض الملاحظات عن اللقاء في منطقة غير مسورة بدرع للحماية (درع عازل وشفاف)، سدد أحد اللاعبين قرص هوكي الجليد بقوة ولكن تسديدته أخطأت الهدف وطارت باتجاه الجماهير، ولسوء حظ جاتشيكوفا ارتطم القرص بوجهها في منطقة عينها اليمنى.

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الصحفية تم نقلها إلى المسشفى على الفور، حيث جرت لها عملية جراحية عاجلة، وشخصت حالتها بكسر في عظم الوجه وتلف شديد في العين، ويحاول الأطباء جاهدين إنقاذ الرؤية في عينها اليمنى، كما تحتاج لاحقا لعمليات تجميل.

ونشرت جاتشيكوفا في وقت لاحق عبر صفحتها الشخصية على موثع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لها في المسشفى طمأنت فيها محبيها وشكرت كل من وقف معها ودعمها وصلى لأجلها.