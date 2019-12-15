أصغر رئيسة حكومة.. سانا مارين ترد على من اعتبروها مثلا أعلى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، البالغة من العمر 34 عاما، على من اعتبروها مثلا أعلى.

ووفقا لـ”رويترز” قالت أصغر من يتولى رئاسة الوزراء في العالم، إنها لا تشعر أنها مثل أعلى.

سانا مارين عُينت رئيسة للوزراء يوم الثلاثاء، وبعد يومين وجدت نفسها كتفا إلى كتف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرهما في قمة للاتحاد الأوروبي يحضرها قادة الدول الأعضاء السبع والعشرين.

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أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، ابتسمت في وجه مارين وحضنتها بحرارة عندما التقتا في القمة ببروكسل.

تعيين شابة لقيادة فنلندا كان محط اهتمام وسائل الإعلام حول العالم واعتبر الكثير منها رئيسة الوزراء الجديدة “مثلا أعلى” لمن يعيشون في مجتمعات يهيمن فيها رجال كبار في السن على العمل السياسي منذ زمن.

سانا قالت في مقابلة، لا أشعر بأني مثل أعلى، ربما أكون كذلك بالنسبة للبعض لكننا جميعا بشر، ما يهم هو القضايا وليس من هم وراء القضايا التي نعمل جميعا عليها أعتقد أن كل واحد مهم.