أميرة حملت طفلها 10 أيام في بروفات "منتدى الشباب": مقدرش أسيبه لوحده

تحمل ابنها على ذراعيها، تتسارع أقدامها لحفظ حركاتها عن ظهر قلب لمدة 10 أيام متواصلة، من أجل المشاركة في العرض المسرحي الغنائي "المحاكمة"، التي خطفت أنظار الآلاف من المشاركين منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات البارزة، مساء أمس.

المغنية أميرة رضا، تدربت على أدائها بالعرض المسرحي عدة أيام قبل انطلاق المنتدى، في مشاهد مختلفة حملت كل معاني الأمومة، حيث رفضت ترك ابنها البالغ من العمر عام ونصف العام، بمفرده في القاهرة بسبب حالاته الصحية التي جعلتها تصطحبه معها في أي مكان، ليتحول ابنها "تاج"، إلى أصغر مشارك في المنتدى هذا العام.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تظهر فيها "أميرة" بعرض أمام الرئيس، وإنما تحل سيرتها بالعديد من المشاركات الناجحة من المؤتمرات الشبابية، لتقف هذا العام لأول مرة مؤدية دورها في العرض المسرحي بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، تحمل على يديها طفلها، "كان لازم يحضر معايا البروفات علشان ميكونش لوحده وأقدر أتابعه وأشوف طلباته باستمرار".

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تخرجت صاحبة الـ 30 عامًا، في كلية تربية موسيقية عام 2011، لتخوض بعدها طريق الغناء حتى تمكنت من الغناء أمام السيسي في العديد من المؤتمرات لتكون التجربة الأولى لها للمشاركة في منتدى شباب العالم بعرض مسرحي، مضيفة: "دي أول مرة أشارك بعرض مسرحي أمام الرئيس دايما كنت بشارك غناء بس عندي خوف لأن التجربة لسه جديدة، وفخورة إني نجحت في تجربة التمثيل أمام الرئيس لأول مرة في حياتي".

تتمنى أن تستطيع الجمع بين الغناء والتمثيل الفترة المقبلة، حيث يعتبر دورها نقطة فاصلة في حياتها الفنية، لكونه الدور الأول لها في التمثيل، كما تحلم أيضا بتقديم عرض مسرحي آخر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.