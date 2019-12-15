وظائف شاغرة.. الجيش الإسباني يبحث عن نساء "بيتكلموا عربي"

في إطار الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية عن فتحها المزيد من الوظائف وتحديدا للنساء الناطقات باللغة العربية الراغبات بالانضمام للقوات الخاصة.

وأعلنت مارجريتا روبليس، وزيرة الدفاع الإسبانية، أن الأمم المتحدة دعت إلى تجنيد المزيد من النساء للمساعدة في حل النزاعات في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "bbc".

وحرصت وزارة الدفاع الإسبانية، البحث عن النساء الناطقات باللغة العربية من بين اللواتي يتم البحث عنهن للمشاركة في المهام التي تقودها الأمم المتحدة والناتو في مناطق النزاع.

من جهتها قامت الوزيرة الإسبانية بزيارة لقيادة العمليات الخاصة في الجيش الإسباني، حيث انضمت بعض النساء إلى وحدات النخبة، كما حضرت الوزيرة خلال الزيارة تمرينا عمليا للقضاء على مركز إرهابي مفترض، بهدف جمع معلومات استخباراتية.