مجموعة كريستيان سيريانو لما قبل خريف 2020.. مرحة لكن صامتة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم المصمم المبدع كريستيان سيريانو مجموعته الجديدة لما قبل خريف 2020 المستوحاة من التصميم الداخلي، حيث جرب أسلوب الخياطة الراقية وقدمها بطريقة مرحة أتاحت للملابس تحقيق التوازن بين الحداثة والشعور بالحيوية والشباب.

أما الانطباع الأول الذي يمكن للمرء أن يأخده من رؤية مجموعة كريستيان سيريانو الجديدة هو أنها صامتة للغاية، لم يكن هناك سوى الظلال الكلاسيكية كالأسود والأبيض والرمادي والبيج، وهي لوحة ألوان مختلفة كليًا عما اعتدنا رؤيته في عروض العلامة التجارية، خصوصًا مجموعة الربيع التي يمكن وصفها حرفيًا بأنها رحلة في عالم الألوان.

وقد صرح المصمم أن هذه المجموعة هي بمثابة منظف للوحة الألوان، لكنه مع ذلك حافظ على الأسلوب الدراماتيكي المثير الذي يضعها ضمن عالم أزياء المساء أو الملابس الأكثر رسمية وأناقة.

وجرب المصمم عملية الخياطة الراقية بطرق مرحة ما جعل القطع تبدو أكثر حداثة وروعة.

وتضمنت مجموعته الجديدة سترات بلايزر في تصاميم محدثة عصرية أبرزها نسخة سوداء مزينة بتفاصيل شفافة على منتصف الأكمام وبطبقة من القماش الشفاف على الخصر، وبرزت نسخة أخرى قصيرة بلون الأوف وايت جاءت بتنورة مدمجة شفافة.

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وأتاح ذلك مزيدًا من التنوع في التصميم، حيث يمكن ارتداء البنطولنات الشفافة تحت مثل هذه التنورة أو مع أي من قطع الخياطة المُعاد تصميمها، وانتقلت التجربة إلى الفساتين أيضًا، بما في ذلك الفستان بدون أكمام بطية صدر مزدوجة، وفستان قصير بدون أكمام مزينة بطبقة من الكشاكش على مستوى الصدر والأزرار السوداء المزدوجة.

واستلهمت الصور الظلية المهيكلة للتشكيلة من التصميم الداخلي، حيث يلعب التوازن دورًا حيويًا فيها، إذ انجذب المصمم بشكل خاص إلى الأعمال الحجرية الأنيقة والنظيفة، وهو ما ألهم لون فستان الـ "ballgown" الرمادي الكبير إلى جانب التفاصيل الشفافة التي أضفت إشراقة على قطعة متقنة.

واضفى المصمم لمسة من الشياكة على سترة من جلد التمساح الصناعي الناعم مستوحى من مقعد منقوش بشكل مشابه، كما نسق توب كورسيه من الدانتيل مع شورت من الجلد.

اكتشفي مجموعة أزياء كريستيان سيريانو لموسم ما قبل خريف 2020، هل خرجت عن المألوف؟