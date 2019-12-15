الامارات | احتفال باليوم العالمي للشاي على ارتفاع 40 ألف قدم

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال باليوم العالمي للشاي على ارتفاع 40 ألف قدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع اليوم العالمي للشاي، احتفلت طيران الإمارات، وشركة «ديلما»، التي تتخذ من سريلانكا مقراً لها، بمرور 27 عاماً على شراكتهما مع المسافرين على ارتفاع 40 ألف قدم، بجلسة حصرية تقديراً للشاي السيلاني على إحدى طائرات الإمارات الإيرباص A380.

وأقيمت الجلسة الأولى من نوعها في الصالون الجوي لطائرة الإمارات A380 قبيل اليوم العالمي للشاي الذي يحتفل به في 15 ديسمبر من كل عام.

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وقالت نائب رئيس التموين في طيران الإمارات دارين بوت: «إن التزامنا تجاه توفير تجربة طعام عالمية المستوى في الأجواء تبدأ من نوعية المكونات التي نختارها وصولاً إلى المشروبات التي نقدمها».

واستمتع المسافرون خلال الجلسة على رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 31» بعرض للذواقة العالمي توميك مالك، الذي أتاح أمام الخضور الفرصة لتذوق توليفة شاي ديلما الخاص.

وتقدم طيران الإمارات للمسافرين سنوياً 33 مليون كوب من شاي ديلما من ضمن قائمة خاصة متاحة في جميع الدرجات. ويعد شاي طيران الإمارات الخاص الأبرز من بين جميع الأصناف، ويقدم لمسافري الدرجة الأولى حصرياً. ويأتي هذا النوع من الشاي من مصدر واحد ويصنع من نبتة Flowery Broken Orange Pekoe التي تنمو في منطقة دومباجاستالاوا في ولاية نوالابيتيا السريلانكية. ويتضمن هذا الشاي المميز أيضاً القليل من زهرة «ماري غولد» وبذور القرطم، بالإضافة إلى عطر الورد ونكهة اللوز والزنجبيل التي تجسد نكهات الشرق الأوسط.