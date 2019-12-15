جددي ملابسك القديمة على الموضة بحيل بسيطة

تعتقد بعض البنات أن تجديد إطلالتها والظهور بلوك جديد، يحتاج إلى شراء العديد من قطع الملابس، ومع ارتفاع أسعار ملابس موسم الشتاء تجد الكثير منهن في توفير العديد من القطع التي ترغبها أو الظهور بإطلالة جديدة كما تريد.

وفي الحقيقة الأمر لا يحتاج لكل ذلك، فيمكنك التغلب على هذه المشكلة بتجديد ملابسك القديمة ببعض اللمسات التي تظهرها قطعة جديدة دون تكاليف باهظة تعيق ما تسعين له خاصة في فصل الشتاء.

وعبر ما يلي يقدم لك

بعض الحيل التي يمكنك أن تلجأين إليها للظهور بإطلالة جديدة وتوفير الكثير من المال، ودون أيضا شراء ملابس جديدة مكلفة، فإليك هذه الحيل.

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