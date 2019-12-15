تغطية الوحدة الخارجية.. 5 نصائح للحفاظ على كفاءة التكييف خلال الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

يعتبر التكييف من الأجهزة المهمة التي يصعب الاستغناء عنها وخاصة في فصل الصيف، ومع ارتفاع أسعاره في السنوات الأخيرة، نستعرض لكم مجموعة من النصائح للحفاظ عليه من الأمطار والأتربة في فصل الشتاء، لذلك يستعرض لكم المهندس أحمد شلبي خبير صيانة مكيفات الهواء، نصائح للحفاظ على التكييف.

1- بعد نهاية فصل الصيف، إذا لم تستخدمه للتدفئة الشتوية، قم بتشغيل مكيف الهواء لمدة ثلاث ساعات واضبطه على ٣٠ درجة مئوية، وذلك لتجفيف الأجزاء الداخلية وعدم نمو الفطريات والبكتيريا.

2- خلال تلك الفترة ومع عدم استخدام التكييف، يجب تغطية الوحدة الخارجية لحمايتها من تغييرات الطقس في فصل الشتاء.

3- في حالة وجود عطل في التكييف لا تُصلح الجهاز بنفسك، والجأ للصيانة، حتى في حالة عدم الحاجة لفني مختص، يفضل عمل صيانة دورية كل فترة للحفاظ على سلامة المكيف فترة طويلة.

4- يمكن تنظيف الفلتر في المنزل عن طريق غسله مرة على الأقل شهرياً.

5- تنظيف التكييف بصورة مستمرة لأن ذلك يفيد في التخلص الفوري والمستمر من الاتربة والرواسب الموجودة فيه

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