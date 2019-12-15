لهذه الأسباب.. "الملفوف" أفضل الخضروات لمرضى السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - تفيد التقارير الطبية لعام 2019 بأن عدد المصابين بالسكري بلغ 463 مليون إنسان حول العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 700 مليون مريض بحلول عام 2045. وتعتبر الفئة العمرية بين 40 و59 هي الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الذي يسبب مضاعفات عديدة تؤثر على القلب والعيون والكلى والبشرة، ويسرّع من مظاهر الشيخوخة. فإذا كنت مصاباً بالسكري تذكّر أن الملفوف (الكرنب) على رأس قائمة الخضروات التي ينبغي عليك تناولها، حسبما جاء في موقع "24 الإماراتي".

فبحسب تجارب طبية، تبين أن أكل الملفوف لمدة 60 يومياً يساعد على خفض نسبة السكر بالدم، ويرجع الفضل في ذلك لمضادات الأكسدة التي يحتويها.

كما يعتبر الملفوف وسيلة لخفض الوزن، وهو عامل رئيسي لضبط نسبة الجلوكوز.

وقد تبين أن للملفوف دور هام في مساعدة الكلى على التخلّص من النفايات والبول، ومن المعروف أن ارتفاع نسبة السكر بالدم تعيق الكلى عن أداء دورها، وهو ما يقود إلى فشل الكلى إذا استمر الجلوكوز مرتفعاً.

لذلك، يوفر أكل الملفوف عدة مرات في الأسبوع دعماً لإجراءات ضبط نسبة السكر بالدم، وخفض الوزن، وتنشيط الكلى.

فبحسب تجارب طبية، تبين أن أكل الملفوف لمدة 60 يومياً يساعد على خفض نسبة السكر بالدم، ويرجع الفضل في ذلك لمضادات الأكسدة التي يحتويها.

كما يعتبر الملفوف وسيلة لخفض الوزن، وهو عامل رئيسي لضبط نسبة الجلوكوز.

وقد تبين أن للملفوف دور هام في مساعدة الكلى على التخلّص من النفايات والبول، ومن المعروف أن ارتفاع نسبة السكر بالدم تعيق الكلى عن أداء دورها، وهو ما يقود إلى فشل الكلى إذا استمر الجلوكوز مرتفعاً.

لذلك، يوفر أكل الملفوف عدة مرات في الأسبوع دعماً لإجراءات ضبط نسبة السكر بالدم، وخفض الوزن، وتنشيط الكلى.